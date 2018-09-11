Омич, спасший на пожаре 6-летнюю девочку: Когда я нашел ее, она уже хрипела и теряла сознание

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-11T08:44:31+03:00

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Неравнодушие Олега Чернова помогло предотвратить страшную беду, которая чуть не случилась в феврале в девятиэтажке на улице Лермонтова. Один из жильцов вечером почувствовал сильный запах гари. Выйдя в подъезд, Олег Чернов понял, что горит лестничная площадка. При этом в квартире напротив оказалась заперта маленькая девочка. Ее мама работала во вторую смену. Семья переехала в Омск недавно, и родных здесь у женщины нет. Поэтому девочке приходилось оставаться дома одной, пока мама работает. В этот вечер пятилетняя малышка также была дома одна. Мужчина начал звонить в дверь, услышал испуганный детский голосок, но ребенок испугался и не смог открыть дверь.

Олег Чернов начал бить тревогу. В итоге выяснилось, что у владельцев соседней квартиры есть ключи от квартиры, где находится девочка. Помощь как раз подоспела вовремя. Малышка уже начала терять сознание.

- Я очень осторожно открыл дверь, чтобы не допустить сильного притока кислорода и не спровоцировать усиление огня, - рассказал подробности спасения шестилетней девочки Олег Чернов. - Вся квартира была заполнена черным едким дымом. Абсолютно ничего не было видно. Я взял фонарик и пополз внутрь квартиры. Еще со школьной скамьи помню, что при пожаре и сильном задымлении нужно ползти, так как кислород остается внизу. Я полз на ощупь. И, к счастью, наткнулся на ребенка справа от входа в комнате на полу. Девочка лежала и тихо хрипела - ребенок уже надышался продуктами горения. Я схватил ее на руки и тем же путем, только уже бегом, вынес ее на воздух. В это время соседи вызвали экстренные службы.

Укутав спасенного ребенка в одеяло, Олег Чернов вынес девочку на улицу и передал подоспевшей бригаде «скорой помощи».

Тем временем сотрудники МЧС начали тушить пожар. Как выяснится позже он начался из-за детской шалости со спичками. Омича, благодаря неравнодушию которого девочка осталась жива, наградили. Медаль МЧС России «За отвагу на пожаре» ему лично вручил начальник регионального ведомства.