2018-09-10T04:44:34+03:00
Общество

Результаты выборов губернатора Омской области 2018: Бурков получил 550 тысяч голосов и победил

В ближайшие 5 лет он будет руководить регионом
Станислав МУХИН
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Глава региона 9 сентября проголосовал одним из первых.Глава региона 9 сентября проголосовал одним из первых.
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Стали известны первые результаты выборов губернатора Омской области. Они появились на сайте областного избиркома. Обработаны почти все бюллетени. Неожиданностей не случилось. Как и предсказывали многие политологи действующий врио главы региона Александр Бурков уверенно победил. Он набрал более 80% голосов. За него в бюллетенях поставили галочки более 550 тысяч омичей. Предварительный и пока неокончательный результат Буркова - 82,5%. Эти цифры еще будут корректироваться, но уже несущественно.

Второе место опять же предсказуемо занял депутат горсовета от ЛДПР Алексей Ложкин, набравший 56 659 (8,5%) голосов. У профессора СибАДИ Анатолия Соловьева – 25 670 (3,85%) голосов. У Антона Дрязгова лишь 2,35%.

В итоге Александр Бурков победил на выборах и становится губернатором на ближайшие 5 лет. Кстати, явка в Омской области превысила 40%.

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