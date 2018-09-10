В Анапе утонул 11-летний омич - тело ищут уже сутки

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-10T16:42:14+03:00

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Трагическая история случилась вчера, 9 сентября, в районе Анапы. Семья омичей приехала отдыхать в местный поселок Витязево. Накануне вечером 11-летний мальчик вместе с одним из родителей пошел на море. Несмотря на запрет купаться, ребенок побежал в море и скрылся под водой прямо на глазах у испуганных родственников и других людей, отдыхавших на пляже. Все произошло в одно мгновение. Люди, кинувшиеся спасать тонувшего, так его и не нашли.

- В настоящее время принимаются меры по обнаружению тела ребенка, - рассказали в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю. - Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, трагедия произошла на пляже «Кавказ». Как сообщают местные жители, в момент ЧП на Черном море был сильный шторм. По всей вероятности, ребенка затянуло на дно одной из больших волн.