2018-09-09T18:52:48+03:00
Общество

Глава избиркома о выборах губернатора Омской области 2018: Количество драк на участках не показатель веселой кампании

Несмотря на то, что явка была одной из рекордных за последние годы, выборы губернатора Омской области 2018 прошли без происшествий [видео]
Анна МИКУЛА
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30% от всех пришедших на выборы - избиратели от 25 до 35 лет.30% от всех пришедших на выборы - избиратели от 25 до 35 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омской области закрылись избирательные участки. Как рассказали в регинальном избиркоме, выборы губернатора Омской области 2018 прошли без эксцессов. Сотрудникам работавшим на телефоне горячей линии даже пришлось немного поскучать. Немногие звонившие в основном задавали вопросы о голосовании. Собственно жалоб было только две. Одна из них даже довольно курьезная. Пожилой мужчина пожаловался на дорожку у входа на избирательный участок в школе № 40, в которой к слову учился нынешний глава избирательной комиссии Александр Нестеренко. Звонивший пожаловался на заросли у выхода и то, что людям приходится выходить «практически в лес». На место приехала комиссия, но ничего подобного там не обнаружила.

- Количество драк на участках не показатель веселой кампании, - констатировал председатель избирательной комиссии Омской области Александр Нестеренко. - Мне горазда приятнее констатировать, что по тем показателям, из которых складывается понятие эффективности выборов, у нас все в порядке. У нас не удался только эксперименимент с горячей линией, на котору. мы посадили мониторинговую группу. А туда, собственно говоря, кроме вопросов ничего и не поступало. Вперели еще ночь подсчета голосов. Это очень ответственная история.

Явка в этот раз была одной из самых высоких в регионе за последние годы. В единый день голосования Омская область по этому показателю заняла второе место после Кемеровской. Приэтом активнее стала ходить на выборы молодежь. 30% от общего числа проголосовавших - избиратели от 25 до 35 лет.

Как сообщили в региональном избиркоме, на 19.30 явка составила 42,03%. В районах области проголосовали 55,11%, в Омске - 32,96% избирателей. Абсолютным рекордсменом стал Крутинский район, где на избирательные участки пришли 81,68% избирателей. В городе долгое время лидировал Ленинский округ, но на финишной прямой его опередил Октябрьский с 34,49% проголосовавих. Для сравнения по итогам прошлых выборов губернатора Омской области три года назад общая явка по региону составила 33,8%.

Теперь началась горячая пора для представителей избирательной комиссии. Им предстоит всю ночь пересчитывать бюллетени, чтобы объявить имя губернатора Омской области уже утром 10 сентября.

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