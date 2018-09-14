Хочу стать мамой

СЕГОДНЯ 17:24 2018-09-14T17:46:56+03:00

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Причём, как бы старомодно это ни звучало, в числе основных причин – женская эмансипация. В стремлении сделать карьеру, стать финансово независимой, успешной, женщины сознательно откладывают рождение ребёнка. Но возраст и физиологический потенциал организма обмануть невозможно. И потому, лишь «добежав до промежуточного финиша», не состоявшиеся мамы начинают понимать, что платят за своё внешнее благополучие несоизмеримо высокую цену. С осознанием, как правило, приходит отчаянное желание во что бы то ни стало забеременеть и родить ребёнка.

Есть множество и других случаев, когда женщины старше 35 пытаются стать мамами. Это вступление в повторный брак и планирование совместного ребенка. Это ситуации, когда старшие дети выросли и покинули родительский дом, а у родителей есть силы и желание заботиться о малыше. Трагические случаи потери ребенка в семье и, конечно, случаи, когда пара много лет пыталась самостоятельно родить ребенка, но безуспешно.

Зачастую единственным способом стать матерью в позднем репродуктивном возрасте является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). У женщин со значительным снижением количества фолликулов в яичниках, после перенесенных операций на яичниках, беременность возможна только при проведении программы ЭКО с донорской яйцеклеткой.

Суть методики проста и понятна: донор ооцитов – молодая, здоровая женщина – отдаёт свою яйцеклетку реципиенту – будущей маме. Яйцеклетка оплодотворяется эякулятом супруга, после чего эмбрионы помещают женщине-реципиенту в полость матки.

К донорству ооцитов можно относиться по-разному, но то, что это реальная и, порой, единственная возможность для многих бесплодных семей стать родителями – бесспорный факт. При этом, важно, что в результате полностью минимизирован риск рождения ребёнка с различными патологиями, поскольку женщина-донор проходит тщательное и комплексное обследование.

В Медицинском центре «Евромед» программа экстракорпорального оплодотворения с применением донорских ооцитов действует уже несколько лет и успешно на практике доказывает свою эффективность. Здесь полностью отработана схема использования репродуктивных технологий с использованием доноров, которая включает несколько этапов.

Донором может стать здоровая женщина в возрасте от 18 до 35 лет. Возрастное ограничение вызвано тем, что позже яйцеклетки женщины начинают стареть, а это влияет на качество полученных эмбрионов. Ещё одно ограничение: воздержаться от донорства врачи рекомендуют также девушкам с дефицитом веса.

Стартует программа с обследования донора. Это обязательное условие для выявления противопоказаний. Полный перечень противопоказаний к проведению базовой программы вспомогательных репродуктивных технологий изложен в Приложении N 2 к приказу Минздрава РФ от 30.08.2012 N 107н.

Направление на обследование женщине даёт врач-репродуктолог Центра по результатам бесплатной консультации. Кстати, обследование, включая генетический анализ, проводится на базе Центра и за его счёт. При отсутствии изменений в анализах, женщина утверждается как донор яйцеклеток. После чего начинается подготовка к процедуре ЭКО и планированию беременности.

В этот период очень многое зависит от ответственности и самодисциплины участницы программы, потому она должна строго выполнять все рекомендации врача-репродуктолога. В том числе - правильно питаться. В её рационе, наряду с фруктами и овощами, обязательно должны присутствовать мясо и рыба. Никакого веганства! Алкоголь и никотин – также под строжайшим запретом. А ещё специалисты рекомендуют отказаться от походов в баню и солярий. Также на время участия в программе донации женщина должна прекратить приём противозачаточных препаратов, если делала это ранее. Но после извлечения яйцеклеток можно возвращаться к своему методу контрацепции.

Для получения ооцитов женщине-донору назначаются гормональные препараты для стимуляции яичников. Сразу стоит предупредить опасения по этому поводу: однократная гормональная стимуляция не окажет негативного влияния на организм женщины-донора.

Теперь о самой процедуре. Забор яйцеклетки осуществляется методом пункции под общим наркозом. За один раз, после стимуляции гормональными препаратами, можно сдать от 8 до 20 яйцеклеток. Конечно, любая операция может привести к осложнениям. Например, при выраженном спаечном процессе возникает риск кровотечения из яичников, но с вероятностью всего 1%. Как правило, никаких осложнений в ходе данной медицинской манипуляции не возникает.

Эмбриолог

Хранятся донорские яйцеклетки в эмбриологической лаборатории. Затем проходит процедура оплодотворения. Муж пациентки сдаёт эякулят, и уже в эмбриологической лаборатории в специальных условиях после слияния мужской и женской гамет формируется эмбрион. Он будет расти до 5 суток в инкубаторе, где создаются специальные условия для его развития и жизнедеятельности. За этим будет наблюдать врач-эмбриолог. Если всё благополучно, то эмбрион подсаживают в матку пациентке.

Теперь, пожалуй, самый важный вопрос, который волнует каждую будущую маму: на кого будет похож ребёнок? Дело в том, что с донорами яйцеклеток договоры заключаются на условиях анонимности или индивидуальности. Индивидуальный донор – это та женщина, которую будущая мама хорошо знает, и которая согласна добровольно помочь бесплодной пациентке. Если же пациентка прибегает к услугам анонимной донации, ей предоставляют информацию о фенотипе донора (цвет волос, цвет глаз, рост, вес, размер одежды), а также информацию об образовании и профессии. Но имя и фамилия не разглашаются. Ребёнок, рождённый в результате ЭКО с донорскими ооцитами, будет иметь черты отца и женщины-донора яйцеклеток. Поэтому в центре собран каталог, из которого можно выбрать донора, чтобы ребёнок был похож на кого-то из родителей.

Потенциальным участницам программы стоит помнить о том, что донорство ооцитов никак не влияет на дальнейшее желание и возможность донора стать матерью. Сдавать генетический материал женщина может несколько раз, но не чаще 2-3 раз в год.

Уточнить конкретные детали программы можно на бесплатной консультации врача-репродуктолога Многопрофильного центра современной медицины «Евромед». Ну а если Вы решились стать донором и подарить надежду на счастье бездетной семье, позвоните по т. 331-809 (отделение вспомогательных репродуктивных технологий) или напишите на e-mail donor@euromed-omsk.ru. Кстати, всем донорам выплачивается вознаграждение.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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