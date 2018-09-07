Омичи спасают запертую в машине и умирающую от истощения гончую

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-07T12:56:21+03:00

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Это грустное видео уже успело облететь все крупные паблики омских зоозащитников. На записи неравнодушные люди пытаются хоть как-то через узкую щель в окне пытаются накормить запертую в машине собаку. Истощенное животное с жадностью хватает даже те крохи, которые удается пропихнуть в салон.

Как выяснилось, хвостатый бедолага страдает из-за хорошей родословной. Гончая, видимо, убежала от прежнего владельца и потерялась. Породистого пса, бегавшего вдоль оживленной трассы, заметил новый «хозяин». Мужчина решил сделать дорогой подарок своему приятелю, который скоро должен приехать в гости в Омск. Вот только ухаживать за собакой, а, тем более, брать ее домой не захотел.

- Собака обезвожена, истощена и в клещах! Обращались в полицию, но в связи с выборами их можно ждать очень долго, за это время собака может погибнуть, либо лжехозяин ее увезет, - обратилась с просьбой в соцсетях одна из соседок мужчины, издевавшегося над животным. - Помогите вызволить собаку!

Неравнодушные люди откликнулись почти сразу. Несколько человек приехали на место и помогли девушке вытащить пса, а после отвезти в ветеринарную клинику. Гончая очень ослабла и ей срочно нужно лечение, а после передержка. Только после того, как пес окрепнет, волонтеры будут искать ему хозяина.

Узнать, как помочь, можно здесь.