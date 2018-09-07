Омского маршрутчика-наркомана, по вине которого погибли 5 человек, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 06:31 2018-09-07T06:49:54+03:00

Там он проведет 5 лет и 11 месяцев

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Завершился суд над 38-летним жителем Любинского района. Мужчину признали виновным по статье «Нарушение находящимся в состоянии опьянения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, трагедия произошла 17 апреля. Обвиняемый - водитель «Газели» - вез пассажиров из Омска в Любино. В какой-то момент он отвлекся, выехал на встречку и лоб в лоб влетел в «Ладу».

В результате ДТП один пассажир маршрутки, а также водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе маленький ребенок, погибли на месте. Еще одного пассажира микроавтобуса с тяжкими увечьями увезли в реанимацию.

- Результаты судебно-медицинской экспертизы свидетельствовали о наличии у инициатора ДТП на момент аварии признаков наркотического опьянения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд, с учетом представленных государственным обвинением доказательств, назначил ему наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен в течение 3 лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также водителя-наркомана обязали выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибших. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

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