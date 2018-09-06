Безопасное детство в руках взрослых

СЕГОДНЯ 08:46 2018-09-06T08:52:20+03:00

Регулярно напоминайте детям о правилах обращения с электричеством, об опасности нахождения вблизи подстанций и ЛЭП

Ежегодно в стране от поражения электрическим током страдают дети. При этом на ограждении каждой подстанции и опоре линии электропередачи установлены предупреждающие знаки: «Стой, напряжение!», «Опасно для жизни!»

Изменить размер текста: A A

Насколько это эффективно и как обезопасить от электричества детей? Об этом нам рассказали в филиале Федеральной сетевой компании (входит в группу «Россети») – МЭС Сибири.

Сибирские энергетики вот уже несколько лет реализуют программу профилактики детского электротравматизма. Особое место уделено в ней урокам электробезопасности, которые проводятся во время экскурсий на подстанции, а также в школах и летних лагерях. Только в прошлом году энергетики МЭС Сибири провели порядка 120 занятий для школьников, воспитанников детсадов в больших и малых городах, сёлах и деревнях, где расположены магистральные подстанции ФСК ЕЭС.

На этих встречах энергетики рассказывают о правилах поведения вблизи электроустановок и безопасном использовании бытовых электроприборов. Электричество не прощает беспечности. При этом оно не имеет ни цвета, ни запаха, ни звука. Напряжение можно только почувствовать, и это чувство может стать последним. Электротравмы очень опасны, и смертность от них высока.

В гости к детям энергетики приходят не с пустыми руками. Они приносят с собой интересный раздаточный материал: блокноты, раскраски, игры-бродилки, закладки, наклейки. Такая закладка или расписание уроков будут сопровождать ребенка долгое время, станет своеобразным постоянным напоминанием о важной теме.

- Ответственность за детский травматизм лежит на взрослых. А это значит, что профилактика электротравм – наша общая задача: родителей, учителей, энергетиков, - отметил начальник отдела охраны труда и надежности МЭС Сибири Петр Четвериков. - Общими усилиями и личным примером мы сможем донести до наших детей жизненно важные истины и сформировать модель безопасного поведения с электричеством.

Уважаемые взрослые!

Регулярно напоминайте детям о правилах обращения с электричеством, об опасности нахождения вблизи подстанций и ЛЭП. Правила обращения с электроприборами ребята должны знать с самого раннего возраста.

Запомните сами и предупредите детей! Запрещено:

► пользоваться неисправными электроприборами, браться за провода электроприборов мокрыми руками, тянуть за провода;

► проникать на территорию подстанции, открывать двери электроустановок;

► влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

► бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и рыбачить вблизи ЛЭП;

► приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8-10 метров.

Украл свет? Получи 10 лет!

Энергетики ФСК ЕЭС предупреждают: кража элементов энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергетики – серьезные уголовные преступления. В соответствии с законом караются лишением свободы на срок до десяти лет.

Процент раскрываемости подобных преступлений стабильно растет, причем суд всегда встает на защиту интересов потребителей электроэнергии, которые могут серьезно пострадать от действий злоумышленников. Например, ранее житель Алтайского края за кражу уголков был приговорен почти к трем годам лишения свободы. Томич приговорен к полутора годам колонии за кражу с энергообъекта.

Выход из строя линий электропередачи и оборудования подстанций может привести к значительной аварии. Без света рискуют остаться населенные пункты, крупные промышленные предприятия.

Во время хищения могут пострадать и сами преступники. Магистральные ЛЭП находятся под напряжением 220 тысяч вольт, что в тысячу раз больше, чем в обычной розетке. Поражение электрическим током смертельно опасно. Кроме того, ослабленные опоры могут попросту не выдержать ветровых нагрузок и упасть, погребя под собой злоумышленников.

Если вы стали свидетелем хищения, незамедлительно сообщайте об этом в полицию или звоните по телефону 8 (391) 265-95-00.