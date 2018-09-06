2018-09-06T09:32:17+03:00
Общество

Директор Омской драмы Виктор Лапухин: Аварийной ситуации в театре нет

До этого руководитель культурного заведения говорил о необходимости срочного ремонта старинного здания
Анна МИКУЛА
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Фото: yandex.ru/mapsФото: yandex.ru/maps
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Напомним, сегодня, 6 сентября, в СМИ появилась информация о том, что зданию Омской драмы чуть ли не грозит судьба «Арены Омск», которую пришлось закрыть из-за гигантской трещины в стене. Тревогу забил директор театра Виктор Лапухин. Он рассказал во время встречи с врио губернатора Александром Бурковым, что после недавней реконструкции Людинского проспекта серьезно пострадала дренажная система улицы. В результате одно из красивейших зданий города начало подтапливать. Лапухин предупредил, что без принятия срочных мер оно начнет разрушаться. Однако после немного изменил свое мнение на этот счет.

- Никакой аварийной ситуации в театре нет, попадание воды удалось остановить. После этого за счет собственных средств театра было произведено необходимое техническое обследование подвальных помещений, по итогам которого было принято решение о ремонте. Нам был выделен 1 млн рублей на проектную документацию, по итогам разработки которой в театре были произведены необходимые начальные работы. Ремонт подвальных помещений продолжится. Пользуясь случаем и переживая за сохранность исторического здания театра, я обратил внимание Александра Леонидовича Буркова на данную проблему и важность проведения всех необходимых ремонтных работ, - прокомментировал вчерашнее заявление директор театра Виктор Лапухин.

По информации пресс-службы областного правительства, в театре были произведены первоочередные работы по предотвращению попадания воды в подвальные помещения. Соответствующая проектная документация на дальнейшие ремонтные работы уже разработана. Ситуация с подтоплением Драматического театра находится на контроле Министерства культуры Омской области и Правительства Омской области.

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