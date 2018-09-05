Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с щенком, которого спасали в Омске

СЕГОДНЯ 13:51 2018-09-05T13:51:16+03:00

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Жуткая история произошла в селе Верблюжье под Новосибирском. На глазах у местной детворы, рядом с деревенским магазином местная жительница - 21-летняя Ольга Евсеева* - бросила щенка в бак с горящим мусором. По словам очевидцев, маленькая 4-месячная собачонка помешала ей пройти - вот девушка и пришла в ярость. Вытащить визжащее животное из огня она не давала - четырем подросткам не сразу удалось оттолкнуть хозяйку и освободить бедолагу. После этого зверек несколько дней провел на цепи на жаре, пока Ольга не вышвырнула его за калитку.

Зоозащитники отправили щенка Нику в Омский ветеринарный институт. Неравнодушные люди собрали порядка 50 тысяч рублей на лечение крохи, но, спустя, пару дней мучений собака умерла.

В мини-приюте "Мокрый нос" огласили результаты патологоанатомического вскрытия. Официальная причина смерти - паралич сердца, который наступил на фоне обширных ожогов. Другими словами, сердце щенка попросту не выдержало боли и общего истощения.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области. - По ее окончании будет принято процессуальное решение.

В ведомстве пояснили, что непосредственную участницу событий - хозяйку щенкаЕвсееву - уже опросили. Что она рассказала о мотивах своего поступка - не сообщается.

* Фамилия хозяйки пса изменена

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