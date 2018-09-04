50 бесплатных туров за день - омичей приглашают на экскурсионный флешмоб

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-04T10:31:51+03:00

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В Омске Всемирный день туризма назнут отмечать за неделю до официальной даты. 20 сентября откроется новый сезон Клуба путешественников. На первой встрече всем любознательным расскажут, как отправиться за Полярный круг, сколько это будет стоить и что делать, если встретишь медведя.

А 23 сентября в честь праздника во второй раз пройдет экскурсионный флешмоб - гости смогут выбрать любые из 50 бесплатных туров.

Как сообщает пресс-служба областного министерства культуры, участники акции побывают в городских музеях и театрах, в историческом парке «Россия-моя история», прогуляются по центру города и его историческим местам, посетят Омскую крепость, Любинский проспект и другие знаковые для Омска места. Акция начнется в 12.00 одновременно в разных точках города, а записаться на экскурсии можно будет с 14 сентября в группе Туристского информационного центра социальной сети «ВКонтакте».

С 24 до 30 сентября в Омске будет идти недельный Первый фестиваль гастрономических экскурсий #ГастротурОмск, во время которого участники не просто прогуляются по городу с гидом, но и завершат путешествие в кафе или ресторане.

- Стоимость экскурсий будет варьироваться от 350 до 600 рублей - это сама экскурсия и обед или ужин, в зависимости от времени суток, в одном из гастрономических заведений Омска, - рассказала руководитель регилнального Туристского информационного центра Дарья Шалда. - Наши экскурсии «Ты же лопнешь, деточка!», которые мы начали практиковать в этом году, имеют небывалый успех даже у туристов из других городов. Такие экскурсии способствуют не только тому, что гости и омичи лучше узнают город, но и расширению круга общения, приобретению новых впечатлений. Экскурсия «Ты же лопнешь, деточка» также заявлена нами на Всероссийскую премию «Маршрут года», итоги которой по Сибирскому федеральному округу будут подводиться 8 сентября в Улан-Удэ.

Запись на гастрономические экскурсии откроется также 14 сентября в группе ТИЦ. Подробности по экскурсионному флешмобу и гастрономическому фестивалю будут размещаться здесь.