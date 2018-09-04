В Омске наградили пенсионера, прыгнувшего за маленьким ребенком в озеро

СЕГОДНЯ 09:48 2018-09-04T09:55:39+03:00

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В Главном управлении МЧС России по Омской области состоялось награждение 73-летнего Арифа Фарзалиева. Руководство ведомства в торжественной обстановке вручило пенсионеру почетную грамоту за смелость, решительность и мужество, проявленные при спасении тонущего ребенка.

Напомним, "Комсомолка" писала об этом происшествии. 1 августа в парке имени 30-летия ВЛКСМ маленький ребенок упал в озеро с обрывистого берега и пошел ко дну. 73-летний омич Ариф Фарзалиев шел мимо (в этот момент он направлялся на стадион, чтобы забрать своего внука с тренировки. - Прим. Авт.) и услышал плеск. Не раздумывая, пенсионер прыгнул в воду.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- Когда я увидел, что ребенок ушел под воду, то понял, что нужно не просто нырять за ним, а делать так, как нас учили в молодости – резко прыгать в воду, чтобы создалась волна, которая вытолкнет ребенка на поверхность, - рассказал на награждении Ариф Абдуллаевич. - Так и сделал. Сработало. А когда увидел ребенка на поверхности воды, схватил его и поспешил к берегу. Но там меня ожидало еще одно испытание – за берег вовсе не возможно было зацепиться. Я передал ребенка супруге, а сам пытался оставаться на плаву, ведь сил уже не хватало. В это время подбежали два парня и вытащили меня.

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