Фестиваль фейерверков в Омске: как это было

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-02T09:28:51+03:00

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В минувшую субботу,1 сентября, под Омском прошел третий международной фестиваль фейерверков. На шоу приехали порядка 5 тысяч горожан, и разочарованных в этом году было немного.

Фото: Анастасия Муромцева

Организаторы фестиваля учли ошибки прошлого года и разделили территорию на две части - попасть на мероприятие можно было в Чернолучье и по другую сторону реки, в Красном Яру. Благодаря такому решению пробки на трассе не появились, и все зрители признали: добрались быстро. Зато в Красном Яру на съезде с трассы легковушки увязали в грязи...

Фото: Наталья Михно

Не предусмотрели организаторы проблему с туалетами: кабинок на всех явно не хватало. Гости фестиваля в соцсетях жалуются: по нужде взрослым и маленьким омичам приходилось стоять в очереди полчаса.

Взрослым и детям приходилось стоять в очереди к заветным кабинкам по полчасаФото: СОЦСЕТИ

Подвела гостей праздника погода: на улице в субботу было очень холодно, и омичи согревались теплыми куртками, шапками и перчатками. В завершение дня немного прошел и дождь.

Фото: Евгений Пашкевич

Впрочем, в целом, все зрители остались программой довольны: было весело и интересно. Особо омичи ждали соревнования пиротехнических команд, и приготовленное ими шоу заставляло кричать от восторга всех - и детей, и взрослых. Напомним, соревновались четыре команды из России, Италии, Болгарии и Китая. Досталась победа пиротехникам из Поднебесной (на втором почетном месте - болгары. - Прим. Авт.). Их шоу произвело впечатление на всех без исключения.

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