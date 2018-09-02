«Здравствуйте, герои!»: В Омской области наградили мальчиков, спасших из горящего дома семью

СЕГОДНЯ 08:24 2018-09-02T08:29:25+03:00

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1 сентября в омских школах прошли торжественные линейки. Особо праздничной церемония была в селе Юрьево. Туда приехали приехали областного МЧС, чтобы наградить местных героев - братьев Дениса и Андрея Любимовых.

Мальчикам - всего 11 и 12 лет, но сегодня о них знает вся страна. На каникулах школьники спасли из горящего дома семью - мать и ее маленьких детей.

Напомним эту историю: 13 июня Денис и Андрей шли на остановку, чтобы встретить маму с младшим братиком. В пути, у одного из домов, они услышали странный треск. Из дома валил черный густой дым, а в окне плакала женщина с двухлетней дочкой на руках - она не могли выбраться из огня. Один из братьев схватил камень, разбил окно и помог выбраться крохе. В это время второй вывел через двери 6-летнего мальчика. Дом выгорел полностью, но, благодаря смелым и решительным братьям в тот день никто не погиб.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

1 сентября к мальчишкам на школьную линейку приехали представители Главного управления МЧС России по Омской области и Российского союза спасателей. На глазах у всех учеников ребятам вручили почетные грамоты и велосипеды.

- Мы теперь на великах будем еще быстрее, вдруг кому помощь понадобиться, - сказал, улыбаясь, Денис.

– Да, станем местными спасателями. Машины то у нас теперь есть, - добавил Андрей.

На линейку пожать руку маленьким мужчинам приехали представители крупного промышленного предприятия, чиновники депутаты. Любимовым вручили компьютер, школьные рюкзаки и другие подарки.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- Мы не ожидали, что так будет. Не думали, что нам подарят столько, - смущенно удивлялись погодки. - Мы просто сделали то, что посчитали нужным, ведь там были дети.

Вообще, ребята, о которых сегодня знает вся страна, вели себя крайне скромно. А когда учителя встречали их со словами "Здравствуйте, герои!", и вовсе густо краснели.

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