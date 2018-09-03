Бывший ректор омского педуниверситета, обвиненный в присвоении 4 миллионов, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-03T10:34:35+03:00

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Центральный районный суд вынес приговор бывшему ректору омского педагогического университета Олегу Волоху. Экс-руководителю вуза, обвиненного в присвоении 4 миллионов рублей, дали 4 года 1 месяц условного срока.

Напомним, по версии следствия, несколько лет назад Волох придумал схему по обналичиванию денег: университет заключал фиктивные договоры на оказание услуг с различными фирмами, а выделенные из бюджета средства получали не коммерсанты (ведь никаких услуг и товаров на деле не было. - Прим. Авт.), а руководитель учебного заведения. Когда после очередной ревизии правда вскрылась, на Олега Владимировича завели уголовное дело. Он свою вину категорически не признавал, а бухгалтер следователям рассказала: ректор даже пытался надавить на нее, чтобы она взяла вину на себя.

Гособвинение уверено, что ректор присвоил за несколько лет 4 миллиона рублей по 14 фиктивным договорам. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сторона обвинения предложила для Волоха наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Однако суд решил иначе и приговорил его к 4 годам и 1 месяцу условного срока. В течение трех лет он не сможет занимать руководящие должности, а еще - должен будет возместить бюджету причиненный ущерб.

Вероятно, что силовики решение Фемиды будут оспаривать.

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