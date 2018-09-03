2018-09-03T10:19:58+03:00
Происшествия

Предупреждение от МЧС: в Омске снова ждут заморозки

ПО ночам будет холодать до -5
Ксения УГЛАНОВА
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Напомним, на этой неделе в Прииртышье ждут довольно прохладную погоду. На день синоптики обещают от 13 до 15 градусов выше нуля.Напомним, на этой неделе в Прииртышье ждут довольно прохладную погоду. На день синоптики обещают от 13 до 15 градусов выше нуля.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Областное управление МЧС, ссылаясь на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологиип, предупреждает омичей о неблагоприятной погоде. В ближайшие дни - с 4 по 7 сентября - в регионе ждут заморозки от 0 до - 5 градусов. Похолодания возможны местами в районах и чреваты гибелью посевов и урожая. Спасатели рекомендуют учитывать погодные условия из-за вероятности голодеа дорожным службам и автовладельцам.

- Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, увеличением случаев травматизма среди людей, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Напомним, на этой неделе в Прииртышье ждут довольно прохладную погоду. На день синоптики обещают от 13 до 15 градусов выше нуля.

По данным сайта gismeteo.ru:

4 сентября, вторник: +9...+15, переменная облачность

5 сентября, среда: +7...+14, переменная облачность

6 сентября, четверг: +7...+13, пасмурно

7 сентября, пятница: +6...+13, переменная облачность

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