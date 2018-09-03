2018-09-03T09:54:48+03:00
Происшествия

Омича, изнасиловавшего свою 5-летнюю дочь, отправили за решетку на 20 лет

После случившегося ребенок оказался в больнице
Ксения УГЛАНОВА
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5 лет отморозок проведет в тюрьме (колонии, где в четырех стенах содержатся самые опасные преступники), затем еще 15 - в колонии строгого режима5 лет отморозок проведет в тюрьме (колонии, где в четырех стенах содержатся самые опасные преступники), затем еще 15 - в колонии строгого режимаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Леденящая кровь история произошла весной в Марьяновском районе в одном из домов, где жила молодая семья: 23-летний парень Гоша Карев* с женой и их 5-летняя дочка Алена. С виду семья ничем не примечательная, но в один из мартовских дней там произошла трагедия, которая шокировала видавших всякое силовиков.

23 марта Карев* отправил жену в магазин и остался дома с малышкой. Когда через некоторое время мать вернулась, попасть внутрь она не смогла: супруг заперся изнутри и на ее стук долго не открывал. Когда женщина все-таки смогла вломиться в жилье, увидела заплаканную дочурку в углу. Белье у Алены было в крови...

Шокирует, но мать вызывать врачей не стала - обработала раны у ребенка зеленкой и уложила спать. Не сообщила она и в полицию - видимо, пожалела мужа-отморозка. Наутро к Каревым зашла по делам бабушка. Она увидела, что внучка спит в луже крови, и тут же позвонила в службу 03. Врачи диагностировали у крохотной пациентки множественные разрывы, они же и сигнализировали о случившемся в правоохранительные органы.

Георгия сразу же задержали, на него завели уголовное дело. Суд, как и принято, состоялся за закрытыми дверями. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе областного Следственного Комитета, педофилу, надругавшегося над собственной 5-летней дочерью, вынесли суровый приговор: 5 лет он проведет в тюрьме (колонии, где в четырех стенах содержатся самые опасные преступники), затем еще 15 - в колонии строгого режима.

Сколько после случившегося будет приходить в себя малышка - одному богу известно. Со злополучного дня Алена практически не спит: плачет и боится, что к ней снова придет папа. Засыпает кроха только по действием снотворного...

* Фамилия и имя изменены

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