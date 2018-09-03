2018-09-03T08:51:51+03:00
Происшествия

Бывшего ректора омского педуниверситета за присвоенные миллионы могут посадить на 5 лет

Именно столько попросил для него гособвинитель
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: официальный сайт ОмГПУФото: официальный сайт ОмГПУ
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Центральный районный суд начал зачитывать приговор бывшему ректору омского педагогического университета Олегу Волоху. Экс-руководителя вуза обвиняют в присвоении 4 миллионов рублей.

Напомним, по версии следствия, несколько лет назад Волох придумал схему по обналичиванию денег: университет заключал фиктивные договоры на оказание услуг с различными фирмами, а выделенные из бюджета средства получали не коммерсанты (ведь никаких услуг и товаров на деле не было. - Прим. Авт.), а руководитель учебного заведения. Когда после очередной ревизии правда вскрылась, на Олега Владимировича завели уголовное дело. Он свою вину категорически не признавал, а бухгалтер следователям рассказала: ректор даже пытался надавить на нее, чтобы она взяла вину на себя.

Гособвинение уверено, что ректор присвоил за несколько лет 4 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сторона обвинения предложила для Волоха наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Ожидается, что приговор экс-ректору ОмГПУ огласят уже сегодня.

ПОДРОБНОСТИ

Ректор омского педуниверситета вместе со своей студенткой обналичил 5 млн (Далее...)

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