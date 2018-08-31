В больнице скончалась женщина, пострадавшая при столкновении маршруток в Омске

СЕГОДНЯ 14:29 2018-08-31T14:29:39+03:00

Всего в страшной аварии пострадали 14 человек, среди них две девочки

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В областном министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в страшной аварии, которая произошла сегодня утром на Левом берегу. Напомним, на улице Лукашевича столкнулись две маршрутки и мусоровоз.

По данным минздрава Омской области, в ДТП пострадали 14 человек. На месте происшествия скончался 70-летний пенсионер. Одному из пассажиров "газели" медики оказали помощь на месте. Двух девочек на "скорой" увезли в детскую городскую клиническую больницу.

- Их состояние оценивается как удовлетворительное, - рассказала пресс-секретарь ведомства Светлана Оспенникова.

Еще 10 взрослых человек увезли в ГБ-1. Семерых медики после осмотра отправили на лечение в амбулаторных условиях. Трое были в тяжелом состоянии, и одна из пострадавших женщин от полученных травм скончалась в больнице. По информации министерства здравоохранения, в медучреждении остается мужчина с травмой грудной клетки и женщина с переломами и ранениями - она находится в реанимации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Силовики проводят проверку

Областное управление Следственного комитета проводит по факту аварии проверку.

- Будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, дадут правовую оценку действиям водителя и других лиц организации - перевозчика по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем, собственную проверку перевозчика, водитель которого инициировал аварию, организовала областная прокуратура.