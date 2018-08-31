«Водитель обкуренный был»: очевидцы рассказали подробности страшной аварии под Омском

СЕГОДНЯ 13:39 2018-08-31T13:39:10+03:00

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Страшная авария произошла в минувший четверг, 30 августа, недалеко от областного центра. Ехавшие по трассе Тюмень - Омск люди заметили странный черный "Форд Фокус", петлявший на дороге, то и дело выезжая навстречу фурам. Кто-то из бдительных очевидцев набрал телефон Госавтоинспекции и предупредил о неадекватном водителе - спустя минуту "Форд" в очередной раз метнулся навстречку и лоб в лоб протаранил "Шевроле".

На кадрах, которые появились в Сети, видно, как машины от удара развернулись и закружились по дороге. "Шевроле" вылетела на обочину и там остановилась. Проезжавший мимо транспорт тормозил, люди бежали на помощь пострадавшим. Из внедорожника вытащили 57-летнего Виктора Шрейдера и его 9-летнюю внучку. Когда на место происшествия приехала "скорая", мужчина уже скончался. Его внучку медики увезли в больницу с серьезными переломами и... школьным рюкзаком. Дедушка вез ее в Омск к 1 сентября, но на перекличку ученица так и не не пришла.

В это время толпа окружила 24-летнего Александра З., ехавшего за рулем "Форда". Удивительно, но в аварии он не пострадал. Хотя на дороге стоял с трудом...

- Ты почему пьяный едешь? - кричали столпившиеся мужики.

- Я не пьяный, - бормотал тот в ответ.

- Да он укуренный!

Официальных комментариев о состоянии водителя - был ли он пьян или по действием наркотиков - на данный момент нет. За смертельную аварию ему грозит реальный срок.