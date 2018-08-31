2018-08-31T09:53:22+03:00
Происшествия

В Омске столкнулись две маршрутки и грузовик - погиб пожилой пассажир

С места аварии на "скорой" увезли еще 10 человек
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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Сегодня около 10 часов утра серьезная авария произошла на Левом берегу. На улице Лукашевича столкнулись две пассажирские маршрутки и грузовик. На место происшествия сразу стали подъезжать кареты скорой помощи, медики увозили одного за другим пострадавших.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

По предварительным данным, в ДТП получили травмы 10 человек. В областном управлении ГИБДД рассказали: 63-летний мужчина за рулем микроавтобуса ГАЗ-А64 ехал по улице Лукашевича. Поворачивая на дублер улицы, он не пропустил мусоровоз «Ниссан Дизель». Произошел удар, после которого маршрутка протаранила другую пассажирскую "газель". 70-летний пенсионер, ехавший в одной из машин, погиб от полученных травм на месте происшествия.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Сейчас полицейские проводят проверку.

- Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - добавили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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