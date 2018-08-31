Омич пытался остановить неадекватного водителя, из-за которого в аварии погиб человек

СЕГОДНЯ 08:38 2018-08-31T08:50:06+03:00

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Жуткая авария произошла в минувший четверг, 30 августа, на трассе Тюмень - Омск. По дороге в Любинский район "Форд Фокус" на скорости вылетел на встречку и протаранил "Шевроле Ниву". В лобовом столкновении обе машины превратились в груды искореженного металла. Ехавший за рулем внедорожника 57-летний мужчина погиб на месте. Сидевшая в салоне 9-летняя девочка чудом выжила. Ее увезли на "скорой" в больницу. По неофициальной информации, у школьницы - сотрясение мозга, переломы и сильный шок. На ее глазах погиб дедушка, с которым она ехала в город.

Фото: УМВД России по Омской области

А вот виновник аварии - водитель "Форда" - не пострадал. После осмотра медики отпустили его. На 24-летнего парня в ближайшее время заведут уголовное дело. Он находился за рулем в неадекватном состоянии. Это подтвердили очевидцы аварии, которые и сняли страшный момент на видео. Мало того - выяснилось, что за минуту до страшного ДТП человек из ехавшей следом машины позвонил в ГИБДД и сообщил об опасной машине, которая виляла по проезжей части, то и дело оказываясь на встречке:

- Только бы побыстрее, потому что он фурам на встречу вылазит, - добавил неравнодушный молодой человек в трубку.

Проходит несколько секунд - и несущийся "Форд" влетает в "Шевроле". Куски металла разлетаются в стороны. Машины разворачиваются и неуправляемые несутся по дороге, пока не оказываются в кювете.