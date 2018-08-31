Гособвинитель предложил посадить беглого омского министра Меренкова на 5,5 лет

СЕГОДНЯ 08:14 2018-08-31T08:14:53+03:00

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В Центральном районном суде начались прения по громкому уголовному делу бывшего министра Вадима Меренкова. Как сообщили "особвинитель предложил назначить чиновнику наказание в виде 5,5 лет колонии. А еще - на 3 года запретить ему занимать руководящие должности в органах власти.

Напомним, экс-руководителя министества строительства обвиняют в халатности и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2008 по 2012 год Меренков вместе с бывшим директором департамента имущественных отношений мэрии Юрием Гамбургом незаконно передали по явно заниженной стоимости 26 земельных участков в Чукреевке. Бюджет недополучил за проданные площади больше 200 миллионов рублей. Кроме того, как считает обвинение, Меренков должен был поднять арендную плату "ОмскВодоканала" - за пользование имуществом водопроводно-канализационной сети, что принадлежит городу. За несколько лет город не получил больше 880 миллионов рублей. Обвинения по этой части с бывшего чиновника сняли - за сроком давности.

После того как на министра завели уголовное дело, он таинственным образом исчез прямо из больничной палаты в московской больнице, где проходил лечение. Силовики искали фигуранта 2 года, пока он вдруг сам не явился в областное управление Следственного Комитета.

На следующем заседании адвокат Вадима Мерекова выступит с ответной репликой. Вскоре бывшему чиновнику зачитают приговор.

ПОДРОБНОСТИ

Беглый омский министр Меренков, обвиняемый по одному делу с зампредом Гамбургом, сдался следствию

- Это действительно так, - объяснил «Комсомолке» адвокат Гамбурга Олег Любушкин. - Я это узнал от юриста, который защищает интересы Вадима Меренкова. Говорит, что сейчас самое подходящее время, чтобы сдаться силовикам, он себя чувствует уверенным как никогда. В пятницу утром у нас будет апелляция по приговору Гамбургу. Юрий Викторович и узнает о появлении Меренкова. Мы два года ждали этого и надеялись. Я давно говорил, что ему нечего боятся и не стоило скрываться от правосудия, бросая тень на себя. Нужно было бороться и доказывать свою правоту. Потому что я убежден, что криминала не было в действиях Гамбурга и Меренкова. Его появление мы с Юрием Викторовичем попытаемся использовать в своих интересах. Что я имею ввиду? Пока не знаю. (Далее...)

КСТАТИ

Бывший зам омского губернатора Гамбург превысил должностные полномочия на 5,5 лет

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