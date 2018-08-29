Путин - об Омской области: Ситуация развивается в позитивном ключе и достаточно энергично

29 Авг. 18:00 2018-08-30T07:21:19+03:00

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Завершая поездку по Сибирскому федеральному округу, Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александром Бурковым.

- Мы уже начали с вами обсуждать планы развития Омска и Омской области, вижу, что ситуация развивается в позитивном ключе и достаточно энергично, - сказал Путин. - У вас есть возможность и необходимость поговорить по некоторым направлениям отдельно и подробнее.

- Хотел бы поблагодарить от имени омичей за ту беспрецедентную финансовую поддержку нашего региона, когда нам было выделено дополнительно 8,5 миллиарда рублей на 2018 год, - начал Бурков.

- Это дополнительно, а в общей сложности получилось свыше 15, - поправил президент.

- Да, свыше 15 в общем.

- Это гораздо выше, чем средняя поддержка регионов в текущем году, - уточнил Путин.

- Для нашего региона ключевой проблемой является низкий уровень доходов, - продолжил врио губернатора. - И в связи с вашими майскими указами мы в полном объёме выполнили уровень повышения заработной платы для работников бюджетной сферы. Мы увеличили МРОТ до прожиточного минимума, мы за счёт своих собственных средств повысили на четыре процента зарплату работникам бюджетной сферы, которые не попали под майские указы. И сейчас приняли решение с 1 сентября увеличить ещё на пять процентов заработную плату педагогам средних образовательных учреждений, но именно гарантированной части – оклада, на пять процентов именно оклада.

Бурков доложил, что по прямому поручению президента в Омской области сохранили все социальные выплаты и все льготы, распространяющиеся на 500 тысяч человек.

- Сумма приличная, это 11 миллиардов рублей, - привел цифру глава региона. - Это касается в первую очередь поддержки ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных семей, это то, куда сегодня направляются эти средства. И мы сохраняем тот уровень социального бюджета нашей области.

- Я обратил внимание на то, что по Вашей инициативе создан центр экологического благополучия, - отметил Путин. - Вы даже предложили, депутаты откликнулись, поддержали вас, внесли изменение в региональное законодательство, выявили уже, по-моему, в результате рейдов 92 случая нарушений экологических требований.

- Да, но могу добавить, что плюс к этому у нас есть такая цветовая карта, - подтвердил Бурков. - Самое главное, что 54 экрана, 500 показов в сутки, где люди могут видеть в прямом режиме, что сегодня происходит с атмосферным воздухом на территории города. И здесь, с одной стороны, мы создали центр мониторинга, спасибо, кстати, нашему Омскому нефтеперерабатывающему заводу, они приобрели нам передвижную лабораторию, которая очень сильно помогает, очень дорогой автомобиль, но очень эффективный. И мы столкнулись с такой практикой, что выявляем выбросы, превышение, допустим, последний раз у нас были выбросы с одного из предприятий – в 13 раз этилбензола превышение ПДК. Выезжаем, а на предприятие попасть не можем.

Проблема в том, что по федеральному законодательству нужно уведомление, через прокуратуру, и доступ на предприятие появляется через сутки.

- Но Омский НПЗ отличился, - подчеркнул президент.

- Омский НПЗ отличается. Он единственный из предприятий, кто открыл свои двери, когда были выбросы этилмеркаптана в 2017 году, - согласился Бурков. - Сегодня ведём переговоры с 20 предприятиями, идут очень сложно, но чтобы был свободный доступ со стороны нашего министерства природных ресурсов. И мы на самом деле, наверное, попросили бы вашей поддержки. Омская область будет вносить законопроект, чтобы на федеральном уровне упростить доступ на предприятия с проверкой. Как только есть превышение предельно допустимой концентрации тех или иных вредных веществ, а у нас их 265 по технологии, которые выбрасываются в атмосферу.

- Давайте подумаем, - не стал возражать Путин. - Всё в рамках разумного должно быть. Тем не менее контроль со стороны областных властей…

- Должен быть. Это же вопрос жизни, это вопрос здоровья граждан.

- Несмотря на то, что вы так плотно взялись за проблемы экологии, всё-таки продолжаете заниматься привлечением прямых инвестиций. Создали даже соответствующий фонд. Как он работает, расскажите, пожалуйста, - попросил президент.

- Согласно той федеральной помощи, которая была оказана с вашей стороны, мы впервые создали бюджет развития Омской области, - доложил врио губернатора. - 1 миллиард 100 миллионов, и там предусмотрели фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, а также фонд поддержки промышленных предприятий, где мы компенсируем процентную ставку. И плюс областной фонд промышленности, который сегодня вместе с федеральным фондом промышленности запускает проекты по поддержке именно крупных производственных инфраструктурных проектов. Сегодня в области более 300 миллиардов инвестиций. В основном это предприятия нефтехимии. Основная доля инвестиций – это Омский нефтеперерабатывающий завод, плюс предприятие «Полиом», плюс предприятие «Каучук». Это те, кто сегодня инвестирует. Поэтому в этом плане всё достаточно неплохо сегодня движется.

- У вас увеличились расходы на здравоохранение и на образовани, - обратил внимание на статистику Путин.

- Да, но мы увеличили на здравоохранение, считайте, на 20 процентов, - подтвердил Бурков. - Мы за счёт этого начали закупку оборудования для поликлиник, в первую очередь для детских поликлиник. Оборудование сейчас будет более 150 единиц: это рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, эхокардиографы. Всё, что необходимо сегодня.

- И, по-моему, в шести регионах ФАПы создаёте новые?

- У нас вообще была своя трёхлетняя областная программа по строительству ФАПов, там было заложено 30 ФАПов. Но сегодня уже федеральный центр, минздрав оказал поддержку, ещё дал денежные средства на семь ФАПов, поэтому в Омской области будет создан 21 ФАП.

Уже будут поставлены в этом году такие мобильные ФАПы, площадь от 60 метров до 80. Полностью они предусмотрены, в данный момент идёт установка пяти ФАПов в удалённой местности. Сегодня у нас 800 ФАПов в целом по региону находятся в тяжёлом состоянии.

И хочу добавить, что кроме ФАПов мы смогли начать реконструкцию 24 больниц и поликлиник, мы достроим наконец-то поликлинику на левом берегу города Омска на тысячу посещений в сутки. Она должна была быть закончена ещё в 2016 году, но, к сожалению, люди всё ещё в ожидании. Но мы обязаны это сегодня сдать.

- Ипотека растёт у вас? - спросил Путин.

- Ипотека у нас выросла в два раза с лишним по сравнению с прошлым годом, - доложил Бурков. - Вообще в строительной отрасли застой, на начало года более трёх тысяч квартир в Омске было не продано, не реализовано. Поэтому мы создали собственную программу по поддержке ипотечного кредитования за счёт того, что предусмотрели 360 миллионов рублей в областном бюджете собственных средств на компенсацию разницы между банковским кредитом и льготным, чтобы люди могли получать не более шести процентов. Сегодня заявок уже более двух тысяч.

- Хорошая программа, - одобрил президент.