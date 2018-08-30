Страшная авария под Омском: в лобовом столкновении пострадала 9-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:47 2018-08-30T11:48:18+03:00

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Утром четверга, 30 августа, жуткая авария произошла под Омском. Около 10 часов на трассе Тюмень – Омск в Любинском районе столкнулись лоб в лоб две машины. От автомобилей остались искореженные остовы, транспорт восстановлению не подлежит.

Фото: УМВД России по Омской области

В областном управлении МВД рассказали: 24-летний мужчина за рулем «Форд Фокус» ехал со стороны Омска в направлении Тюкалинска, когда в районе 583-го километра автодороги выехал на встречку и протаранил «Шевроле Ниву». Скорость была приличной, и обе машины вылетели на обочину. Сидевший за рулем "Шевроле" 57-летний мужчина погиб от полученных травм на месте. С ним в салоне ехала 9-летняя девочка. Ее на "скорой" увезли в больницу. О состоянии ребенка информации нет.

Фото: УМВД России по Омской области

По информации полиции, виновник аварии, водитель «Форда», получил незначительные травмы: его осмотрели медики и отпустили домой.