Фестиваль фейерверков в Омске: что ждет омичей на шоу в 2018 году

1 сентября больших и маленьких омичей неподалеку от города, в Чернолучинской зоне отдыха, ждет грандиозное шоу – фестиваль фейерверков «Зажигаем звезды». Оно в нашем городе впервые состоялось в прошлом году и вызвало небывалый ажиотаж - пробки из желающих попасть на фестиваль растянулись по трассе.

В этом году организаторы решили увеличить площадь, где будет проходить мероприятие. Попасть на нее можно будет и из поселка Чернолучье и из соседнего Красного Яра. Причем на площадках программы запланированы разные, но видно соревнования пиротехников будет одинаково хорошо из обеих точек.

Начнется фестиваль фейерверков в Омске 1 сентября в 14.00. До 17.00 будет идти детская анимационная программа. Для мальчишек и девчонок организаторы припасли конкурсы с подарками. Затем, в 17.00, гостей праздника ждет концертно-музыкальная программа. Например, на сцене в Чернолучье выступят группы "Цемент бэнд" , The street monkeys, AYA, Presidents of the Galaxy.

После 20 часов с наступлением темноты начнутся соревнования пиротехнических команд. Участвуют 6 команд из 4 стран: Италии, Болгарии, России и Китая.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как проехать на территорию?

Площадка в Чернолучье находится непосредственно на въезде в поселок. На месте будут установлены указатели.

Посетителям площадки в Красном Яру нужно съехать по "бетонке" в районе 53-го километра трассы Омск - Тара. На съезде с трассы будет организован КПП, и проехать дальше можно будет только по билетам.

ВОПРОС РЕБРОМ

Сколько стоят билеты?

Вход для взрослых - 1500 рублей, для детей в возрасте от 10 до 15 лет - 1000 рублей. Дети до 10 лет проходят бесплатно, при себе нужно иметь документ, подтверждающий возраст ребенка.

Добавим, что, как в прошлом году, жители поселка Чернолучье пройти на территорию фестиваля бесплатно не смогут.

КАК ПОГОДКА?

Синоптики омичей прогнозом не радует. Осень начнется с заметного похолодания. На день субботы синоптики передают всего 10 градусов выше нуля, на ночь - заморозки, до минус пяти градусов. В течение всего дня будет пасмурно, возможны небольшие дожди.