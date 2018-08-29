2018-08-29T14:12:06+03:00
Звезды

Фестиваль фейерверков в Омске: что ждет омичей на шоу в 2018 году

"Комсомолка" рассказывает, где будет проходить в Омске фестиваль фейерверков в 2018 году, сколько стоит вход и какой будет погода
Ксения УГЛАНОВА
Поделиться:
Вход для взрослых - 1500 рублей, для детей в возрасте от 10 до 15 лет - 1000 рублей.Вход для взрослых - 1500 рублей, для детей в возрасте от 10 до 15 лет - 1000 рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

1 сентября больших и маленьких омичей неподалеку от города, в Чернолучинской зоне отдыха, ждет грандиозное шоу – фестиваль фейерверков «Зажигаем звезды». Оно в нашем городе впервые состоялось в прошлом году и вызвало небывалый ажиотаж - пробки из желающих попасть на фестиваль растянулись по трассе.

В этом году организаторы решили увеличить площадь, где будет проходить мероприятие. Попасть на нее можно будет и из поселка Чернолучье и из соседнего Красного Яра. Причем на площадках программы запланированы разные, но видно соревнования пиротехников будет одинаково хорошо из обеих точек.

.

.

Начнется фестиваль фейерверков в Омске 1 сентября в 14.00. До 17.00 будет идти детская анимационная программа. Для мальчишек и девчонок организаторы припасли конкурсы с подарками. Затем, в 17.00, гостей праздника ждет концертно-музыкальная программа. Например, на сцене в Чернолучье выступят группы "Цемент бэнд" , The street monkeys, AYA, Presidents of the Galaxy.

После 20 часов с наступлением темноты начнутся соревнования пиротехнических команд. Участвуют 6 команд из 4 стран: Италии, Болгарии, России и Китая.

.

.

.

.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как проехать на территорию?

Площадка в Чернолучье находится непосредственно на въезде в поселок. На месте будут установлены указатели.

Посетителям площадки в Красном Яру нужно съехать по "бетонке" в районе 53-го километра трассы Омск - Тара. На съезде с трассы будет организован КПП, и проехать дальше можно будет только по билетам.

ВОПРОС РЕБРОМ

Сколько стоят билеты?

Вход для взрослых - 1500 рублей, для детей в возрасте от 10 до 15 лет - 1000 рублей. Дети до 10 лет проходят бесплатно, при себе нужно иметь документ, подтверждающий возраст ребенка.

Добавим, что, как в прошлом году, жители поселка Чернолучье пройти на территорию фестиваля бесплатно не смогут.

КАК ПОГОДКА?

Синоптики омичей прогнозом не радует. Осень начнется с заметного похолодания. На день субботы синоптики передают всего 10 градусов выше нуля, на ночь - заморозки, до минус пяти градусов. В течение всего дня будет пасмурно, возможны небольшие дожди.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Омске ночью 15-летние школьники совершили ограбление
В Омске снова зафиксировали выбросы сероводорода
«Росводоканал Омск» запустил станцию обеззараживания природной воды
Модель из Омска Влада Рослякова попробовала себя в качестве певицы
Пропавшего грибника из Омской области нашли мертвым
Пришедшим на избирательные участки омичам выдадут талоны на бесплатный проезд
Еще двух омских депутатов лишили мандатов за скрытые доходы
Омичка, пожавшая руку Путину: Я не подставная!
Ремонт Юбилейного моста закончили на 90 процентов
Омская филармония покупает саксофон за 600 тысяч
Tele2 показала авиагонку Red Bull Air Race под другим углом
Сбербанк расширяет возможности по кредитованию малого бизнеса
Отличные выходные с рестораном «Премьера»!
Омский автовокзал отменяет автобусы до Ярового и Борового
В Большереченском зоопарке выбрали имя для малыша овцебыка
Вице-премьер Голикова осуществила в Омске мечту - побывала на Иртыше
Путин назначил омича начальником следкома в Хабаровске
Оксана Фадина поделилась в Instagram фото с Владимиром Путиным
В Омске закрыли предприятие, травившее жителей Октябрьского округа
16 омичей заболели клещевым энцефалитом
В Омске рабочие сорвались с высоты 10 этажа - двое погибли
Путин подписал указ об увольнении 15 генералов: поста лишился и глава омской ФСИН
Путин рассказал о планах по благоустройству набережной в Омске
Омичи сняли на видео кортеж Путина
В Омске Путин рассказал, когда выскажет свою позицию по пенсионной реформе
В омском аэропорту из-за прилета Путина пассажиров не выпускали из самолетов
Президент Путин пообщался с жителями Омска
Омич украл 15 млн, воспользовавшись отменой электронных торгов
В Омске сбили детей 9 и 14 лет