2018-08-29T13:44:23+03:00
Происшествия

В Омской области ждут заморозки до -5

В последние дни лета заметно похолодает
Ксения УГЛАНОВА
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В ближайшие дни на территории региона будут идти дожди различной интенсивности - от небольших до сильных.В ближайшие дни на территории региона будут идти дожди различной интенсивности - от небольших до сильных.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Лето в Омске подходит к концу, и синоптики не радуют прогнозами: в последние дни августа в регионе заметно похолодает. Завтра днем в городе ждут около 21 градуса со знаком плюс, а вот в пятницу - всего 14.

Мало того, в последний день лета столбики термометров могут опуститься ниже нулевой отметки - в Прииртышье ждут заморозки. Метеорологи и спасатели предупреждают омичей: дороги могут обледенеть, а урожай – погибнуть.

Областное МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, сообщает, что с 31 августа по 3 сентября в ночные часы на территории Прииртышья ожидаются заморозки до –5 градусов по Цельсию.

Добавим, что в ближайшие дни на территории региона будут идти дожди различной интенсивности - от небольших до сильных.

По данным сайта gismeteo.ru:

30 августа, четверг: +13...+21, переменная облачность, небольшой дождь

31 августа, пятница: +9...+14, пасмурно, дождь

1 сентября, суббота: +6...+10, пасмурно, небольшой дождь

2 сентября, воскресенье: +5...+12, пасмурно, небольшой дождь

3 сентября, понедельник: +8...+13, облачно, небольшой дождь

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