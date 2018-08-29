В Омске после падения рабочих с высоты 10 этажа возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:09 2018-08-29T08:12:26+03:00

Один из выживших рабочих находится в тяжелом состоянии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два человека погибли на месте, еще двое чудом выжили

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Несчастный случай произошел 28 августа в Старом Кировске. Примерно в девять часов вечера упали леса, закрепленные на здании элеватора по улице Бетховена. Находившиеся в них люди сорвались с 30-метровой высоты. Двое рабочих разбились насмерть. Еще двое чудом выжили, зацепившись за торчавшую из стены арматуру. Но один из спасенных получил серьезные травмы и сейчас находится в критическом состоянии. Другой отделался сильным испугом и незначительными повреждениями.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, изъяты документы подрядной организации, осуществлявшей строительные работы, с участием альпинистов осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Расследование продолжается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».