Росгвардия объявила творческий конкурс на произведение к портрету героя

СЕГОДНЯ 07:32 2018-08-29T07:32:23+03:00

6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором находился Анатолий Романов, был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в Грозном Фото: Одноклассники

Изменить размер текста: A A

В Омской области проходит региональный этап творческого конкурса Росгвардии «Стихи и песни к портрету Героя России генерала Анатолия Романова», приуроченный к 70-летию со дня рождения военного.

Для участия в конкурсе омичам нужно записать небольшой видеоролик (протяженностью не дольше 40 секунд) со стихотворением или песней, посвященными Герою России Анатолию Романова. Прислать ролик нужно на электронную почту uvoao@mail.ru в срок до 5 сентября. Победителей поощрят ценными подарками и дипломами.

Росгвардия России

Справка "КП"

Анатолий Романов родился в 1948 году в башкирской деревне. После школы два года отслужил во внутренних войсках по призыву. В 1969 году поступил в Саратовское высшее командное училище МВД СССР, которое окончил с отличием. Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба. Служил на Урале в воинских частях по охране важных государственных объектов на должностях начальника штаба полка, командира полка, заместителя командира дивизии, командира дивизии.

В 1995 году назначен заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками МВД России, возглавлял объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором он находился, был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в Грозном. Анатолий Романов получил тяжелое ранение. Долгое время проходил лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко.

Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Анатолию Романову присвоено звание Героя Российской Федерации. Ему также было присвоено очередное воинское звание генерал-полковника.