2018-08-29T05:08:25+03:00
Политика

Путин уволил начальника омского УФСИН - генерала Корючина

Руководителя силового ведомства отправили в отставку
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: сайт УФСИН России по Омской областиФото: сайт УФСИН России по Омской области
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Накануне, после рабочего визита Владимира Путина в Омск. который состоялся во вторник 28 августа, президент России отправил в отставку 15 генералов - руководителей силовых ведомств в регионах (МЧС, МВД, Следственного Комитета и УФСИН). В их число попал и глава управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области Сергей Корючин.

Не исключено, что поводом для увольнения стала шумиха вокруг пыток в российских колониях. В Сети не раз появлялась информация о применения насилия и в омских тюрьмах.

СПРАВКА "КП"

Генерал-майор Сергей Корючин родился в 1969 году в селе Красноярка под Омском. В 1993 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище ВВ МВД России, в 2010 году окончил Академию права и управления ФСИН России.

В системе служил с 1996 года. С ноября 2010 года занимал пост заместителя начальника УФСИН России по Омской области. 2 мая 2012 года, по указу президента, вступил в должность начальника. В кресле он продержался 6 лет.

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