2018-08-28T11:50:44+03:00
Общество

Путин в Омске: Изменения пенсионной системы должны обеспечивать достойное качество жизни граждан

Президент заявил, что в этом вопросе нельзя руководствоваться принципом Людовика XIV - «после меня хоть потоп»
Станислав МУХИН
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Многие ждали, что именно в Омске президент выскажется о смягчении пенсионной реформы.Многие ждали, что именно в Омске президент выскажется о смягчении пенсионной реформы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С полудня президент Владимир Путин находится в Омске. Свой рабочий визит в наш город глава государства начал с прогулки по Любинскому проспекту. Там он уже пообщался с омичами и маленьким 4-месячным Андрюшей. Глава государства также возложил цветы к памятнику актеру Михаилу Ульянову.

После прогулки по историческому центру Омска Владимир Путин провел совещание в здании регионального правительства с участием кабинета министров РФ. Этому рядовому, казалось бы, совещанию уделяли огромное внимание. Ожидалось, что на нем президент сделает заявление по поводу пенсионной реформы и объявит о смягчении ее условий. Путин эту тему стороной не обошел, но конкретных условий пока не назвал. Свои предложения президент пообещал сформулировать и озвучить в среду.

- Эти решения будут касаться миллионов людей. Главное, чтобы эти изменения повышали уровень защищенности граждан, - сказал Владимир Путин.

По его словам, со всеми изменениями, касающимися пенсий россиян, стоит быть предельно осторожным.

- Если преобразования и необходимы, то лишь для того, чтобы пенсионная система соответствовала реалиям сегодняшнего дня и не только была устойчивой на ближайшие 10-летия, но и самое главное, я это подчеркну: эти изменения должны обеспечить достойное качество жизни и учитывать интересы будущих поколений граждан. Поэтому все шаги должны быть системны и всесторонне просчитаны. Мы не можем руководствоваться принципом Людовика XIV, который сказал «После меня хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране, - сказал Владимир Путин на совещании с кабминов в Омске.

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