2018-08-28T11:35:55+03:00
Общество

Путин - о 4-месячном Андрюше в Омске: Он правильно плачет - ему внимание нужно, а мы тут говорим о всякой ерунде

К президенту на Любинском проспекте подошла молодая мама с малышом, с которым он даже успел познакомиться
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба областного правительстваФото: пресс-служба областного правительства
Изменить размер текста:

В Омск впервые с 2003 гола приехал с визитом Владимир Путин. Буквально несколько часов тому назад борт с президентом приземлился в нашем городе. Вначале первое лицо государства повезли в исторический центр. Возле драмтеатра его встретили врио губернатора Александр Бурков и Оксана Фадина. Президент возложили цветы к недавно установленному памятнику Михаилу Ульянову и оценил реконструкцию улицы Ленина.

Несмотря на то, что с утра омичей, гулявших там, тщательно досматривали, а на крыше музея имени Врубеля даже заметили пару снайперов, некоторым людям удалось увидеть президента воочию. На Любинском проспекте Путина ждали около десяти человек, которые надеялись пообщаться и сфотографироваться с ним. Ближе всего к Владимиру Владимировичу подошла женщина с малышом на руках.

- Как зовут товарища? - живо отреагировал на происходящее президент.

- Андрюша, ему 4 месяца - ответила молодая мама.

- Привет, - поздоровался Путин и пожал мальчику ручку.

- Как вам наш город? - спросили президента из толпы омичей.

- Замечательно, улица какая красивая! - сказал Путин про Любинский проспект?

- Почти как в Москве или лучше? - спросил кто-то.

- Ну, понимаете, - после небольшой паузы ответил Путин. - У каждого города свое лицо. То, что здесь сделали, смотрится красиво. Причем бережно отнеслись к тому, что было.

- Насколько понимаю, в этот квартал входит комплекс исторических зданий? - обратился Путин уже к Буркову.

Врио губернатора и мэр ответили утвердительно. После этого глава региона начал рассказывать президенту о ходе строительства хоккейной академии «Авангард». В этот момент маленький Андрюша, все это время сидевший на руках у мамы, расплакался.

- Правильно, - повернулся к ребенку Владимир Путин. - Ему внимание нужно, а мы тут о ерунде говорим.

После этого президент с сопровождающими отправились на совещание в областное правительство.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президент Российского книжного Союза Сергей Степашин - корреспонденту «Комсомолки» Александру Гамову: На автограф-сессию благославляю!
Наш журналист встретится со своими читателями на 31-й Московской международной книжной ярмарке-выставке, которая открывается на ВДНХ 5 сентября [аудио]
Новости 24
Путин во время визита в Омск поделился впечатлением о городе
Жители двух районов Омской области пьют некачественную воду
Путин сказал в Омске, что выступит с заявлением о пенсионной реформе в ближайшее время
СМИ: в Омске Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы
Путин в Омске возложил цветы к памятнику Михаилу Ульянову
В Омской области 1 сентября наградят братьев, спасших семью из огня
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и предложил клиентам новые депозиты
В омских лесопарках высадили более 111 тысяч сосен
Самолет с президентом Владимиром Путиным приземлился в Омске
Президентский борт вылетел в Омск
Мелочь, а неприятно
Житель Омской области украл КамАЗ асфальта
Соцсети: Перед визитом Путина в Омск на метромосту много полиции и рабочих
В Омске появится испытательный комплекс вооружений
Омичи смогут напрямую летать в Китай
В Омской области выплаты многодетным семьям продлили на 2019 год
Обеспеченные омичи за полгода купили 130 «Лексусов»
Владимир Путин проведет совещание с кабмином в Омске
В Омске задержали гламурную наркозакладчицу
В Омске работник РЖД слил с тепловоза 200 литров дизтоплива