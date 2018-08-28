Путин - о 4-месячном Андрюше в Омске: Он правильно плачет - ему внимание нужно, а мы тут говорим о всякой ерунде

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-28T11:35:55+03:00

К президенту на Любинском проспекте подошла молодая мама с малышом, с которым он даже успел познакомиться

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В Омск впервые с 2003 гола приехал с визитом Владимир Путин. Буквально несколько часов тому назад борт с президентом приземлился в нашем городе. Вначале первое лицо государства повезли в исторический центр. Возле драмтеатра его встретили врио губернатора Александр Бурков и Оксана Фадина. Президент возложили цветы к недавно установленному памятнику Михаилу Ульянову и оценил реконструкцию улицы Ленина.

Несмотря на то, что с утра омичей, гулявших там, тщательно досматривали, а на крыше музея имени Врубеля даже заметили пару снайперов, некоторым людям удалось увидеть президента воочию. На Любинском проспекте Путина ждали около десяти человек, которые надеялись пообщаться и сфотографироваться с ним. Ближе всего к Владимиру Владимировичу подошла женщина с малышом на руках.

- Как зовут товарища? - живо отреагировал на происходящее президент.

- Андрюша, ему 4 месяца - ответила молодая мама.

- Привет, - поздоровался Путин и пожал мальчику ручку.

- Как вам наш город? - спросили президента из толпы омичей.

- Замечательно, улица какая красивая! - сказал Путин про Любинский проспект?

- Почти как в Москве или лучше? - спросил кто-то.

- Ну, понимаете, - после небольшой паузы ответил Путин. - У каждого города свое лицо. То, что здесь сделали, смотрится красиво. Причем бережно отнеслись к тому, что было.

- Насколько понимаю, в этот квартал входит комплекс исторических зданий? - обратился Путин уже к Буркову.

Врио губернатора и мэр ответили утвердительно. После этого глава региона начал рассказывать президенту о ходе строительства хоккейной академии «Авангард». В этот момент маленький Андрюша, все это время сидевший на руках у мамы, расплакался.

- Правильно, - повернулся к ребенку Владимир Путин. - Ему внимание нужно, а мы тут о ерунде говорим.

После этого президент с сопровождающими отправились на совещание в областное правительство.