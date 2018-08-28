Омская бизнес-леди организовала пирамиду и похитила у вкладчиков 160 млн

СЕГОДНЯ 14:28 2018-08-28T14:33:49+03:00

Несколько лет назад создатель омского МММ обещала вкладчикам все вернуть, но те так и не получили кровные миллионы обратно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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МВД России сообщило о том, что полиция завершило расследование по громкому делу об омском МММ. 33-летнюю бизнес-леди будут судить за создание финансовой пирамиды.

Об этой истории "Комсомолка" писала уже много раз. Хозяйка фирмы «КэшБэкинг» Елена Иванова обещала до 240% годовых по вкладам, и люди охотно верили. Несли деньги до тех пор, пока мыльный пузырь не лопнул, и выплаты не прекратились. Потерявшие свои кровные клиенты пошли в полицию, среди них и бывшие работники пирамиды. Они тоже вкладывали миллионы. На мать четверых детей Иванову завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас стало известно, что в общей сложности бизнес-леди присвоила больше 160 миллионов рублей. В материалах уголовного дела сегодня - 737 омичей.

Оперативники отследили, куда исчезли миллионы обманутых омичей. Деньги со счета фирмы "КэшБэкинг" переводились родственникам Ивановой, а также компаниям, где учредителем выступает Елена Алексеевна. Организации занимаются сельским хозяйством, ресторанным бизнесом и производством лакокрасочной продукции.

Силовики также выяснили, что часть средств, поступивших на счет финансовой пирамиды, Иванова потратила на личные нужды - магазины, проживание в отелях, покупку билетов на самолет, оплату счетов в ресторанах и штрафы ГИБДД. Смогут ли обманутые вкладчики вернуть кровные миллионы - большой вопрос, ведь официального имущества у бизнес-леди следователи нашли не так уж много - на сумму в разы меньше, чем она получила.

- С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 14 миллионов рублей, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В скором времени Елену Иванову будут судить за мошенничество. Многодетная мать может оказаться за решеткой на 6 лет.

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- Приходила как-то в офис. У одного из кабинетов сидели несколько бабушек. Они на чем свет ругали того, кто первым подал заявление в полицию. Бабушки были возмущены. А этого человека называли предателем! (далее)

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