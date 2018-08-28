Замглавы Росавтодора: «Хочу, чтобы во всех регионах брали пример с Омской области»

СЕГОДНЯ 08:31 2018-08-28T09:54:08+03:00

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В Омск приехал заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов. Он проинспектировал участок ремонтируемой дороги Омск – Одесское– граница Республики Казахстан и ознакомился с процессом производства необходимых для дорожного ремонта материалов, посетив омское предприятие «Стройсервис». Также Игорь Астахов вместе с главой Омской области Александром Бурковым провел семинар-совещание по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Сибирском федеральном округе.

На совещании Александр Бурков рассказал, что на ремонт дорог в регионе в последнее время выделяется по 7-8 млрд рублей ежегодно, но этого недостаточно, чтобы привести в нормативное состояние дороги, находящиеся за пределами Омска и пригорода (Омской агломерации, куда входит Омск и 9 районов в радиусе 50 км от границы города – Прим.ред.). Глава региона отметил, что Омская область примет участие в приоритетном национальном проекте, который поможет привести в порядок не только городские, но и региональные дороги.

– Долгое время состояние дорог в Омской области было проблемой номер один. Сегодня, как показывают соцопросы, в списке волнующих людей тем дороги с первой позиции переместились на 3-4 места. Благодаря субсидиям из федерального бюджета за 2016 и 2017 год в Омске приведено в порядок дорог больше, чем за все предыдущее десятилетие. Отремонтирована примерно пятая часть уличной сети областного центра – 108 улиц общей протяженностью 172 км. Важно, что ремонт мы выполняем по «маршрутному» принципу. Благодаря этому сегодня водители практически в любую часть города могут добраться по хорошим дорогам.

В свою очередь Игорь Астахов напомнил об основной задаче проекта «Безопасные и качественные дороги» – в ближайшие 6 лет привести региональные сети автомобильных дорог в нормативное состояние:

– С Омской области, наверное, и начался приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», когда один из общественников или активистов обозначил Президенту проблемы омских дорог. Поэтому омские общественники весьма активны в этом отношении и очень хорошо, что эта инициатива общественности поддержана главой региона. Сегодня я узнал об этой системе, при которой народный и системный контроль организуются совместно. От этого качество дорог будет только выше.

В проекте принимают участие девять городских агломераций, входящих в состав Сибирского федерального округа, в том числе и Омская. Благодаря его реализации улучшилось качество муниципальных дорог, сократилось количество транспортных заторов и повысилась безопасность движения.

СКАЗАНО

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь АСТАХОВ:

– В этом году реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» идет на значительно более высоком уровне, чем в 2017 году. На сегодняшний день процент выполнения программы по Омской агломерации составляет 74% – это даже чуть выше, чем по всему приоритетному проекту. Внимательно слежу за работой омских дорожников, не первый раз бываю в омском регионе и знакомлюсь с этими наработками. Удовлетворен совместной работой омских научных и образовательных структур с дорожными организациями. В этом конгломерате удается придумывать новые технологии, новые материалы. Очень хочу, чтобы во всех регионах брали пример с Омской области.

Врио губернатора Омской области Александр БУРКОВ:

– У нас в области, кроме общественного и государственного контроля, в эту систему был включен СибАДИ, который помогает общественникам. С одной стороны, вуз готовит кадры общественников, с другой стороны, он предоставляет свою лабораторию для проведения анализа того дорожного покрытия, которое проверяется в тот или иной момент. Общественный контроль сегодня вскрыл как в Омске, так и на областных дорогах недочеты строительства и реконструкции прошлых лет. Поэтому, мне кажется, результаты такой работы будут положительными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ректор СибАДИ Александр Жигадло:

- Новый подход к реализации программы «Безопасные и качественные дороги», при котором общественники контролируют качество ремонта, оцениваю положительно. Эту инициативу главы региона мы поддержали, работа проводится очень большая. Мы занимаемся этим системно и организованно: привлекаем соответствующих специалистов, обучаем общественных контролеров, разрабатываем методическую базу, проводим обучающие семинары. Как минимум два раза в неделю осуществляются выезды по жалобам граждан, фиксируем нарушения, доводим до заказчика, подрядчиков, то есть результаты уже есть.

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