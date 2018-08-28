Александр Бурков: «Мы должны понимать, где, что и когда будет построено»

СЕГОДНЯ 08:27 2018-08-28T08:35:54+03:00

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В июле глава Омской области Александр Бурков инициировал серию объездов городских округов вместе с мэром Оксаной Фадиной. Такая работа проводится, чтобы детально сформировать программу социально-экономического развития Омска.

Ранее первые лица региона уже посетили 4 округа из 5, а 21 августа отправились в последний – Кировский.

Здравоохранение и газификация – в приоритете

Александр Бурков осмотрел сквер имени Героев-авиаторов, который благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», посетил Омский завод гражданской авиации и Омский электромеханический завод. С руководством последнего он обсудил перспективы дополнительных заказов со стороны Омска и области, что позволит увеличить количество рабочих мест. Завершилась поездка во Дворце молодежи, куда на встречу с врио губернатора пришли 400 человек.

Александр Бурков рассказал жителям Кировского округа, что в этом году финансирование здравоохранения увеличили на 20 %, поэтому в регионе отремонтируют 24 медучреждения, в том числе 19 в Омске. Также он заверил, что в этом году в Кировском округе откроется долгожданная поликлиника на 1000 посещений в смену, для которой уже закупают оборудование. Кроме того, в результате переговоров главы региона с компанией «Газпром» финансирование программы газификации в Омской области увеличилось в 4 раза, до 1 млрд 80 млн рублей. Уже в следующем году начнется строительство ГРС-29 – это позволит обеспечить газом Левый берег и несколько районов области.

В конце выступления глава региона акцентировал внимание на том, что сегодня задача власти – определить точки развития города и области на ближайшие годы, чтобы представить жителям конкретный план действий.

– Я дал поручение разработать планы социально-экономического развития всех муниципальных районов и города Омска. Все главы, председатели районных и городских советов прошли защиту проектов. Осенью мы должны их объединить и утвердить план социально-экономического развития до 2024 года. Мы должны понимать, где, что и когда будет построено, – объяснил Александр Бурков.

Проблемы дольщиков, благоустройства и зарплат

После выступления жители Кировского округа начали задавать вопросы. Одной из проблем областного масштаба они считают ситуацию с дольщиками, которые пока не получили своего жилья. Так, пайщица дома на ул. Малиновского поинтересовалась, что делает региональное правительство для решения этой проблемы.

– Таких домов у нас в Омске 29. Это порядка 3 тысяч человек, которые являются обманутыми дольщиками и пайщиками. Прямую финансовую помощь мы оказывать не имеем права, это запрещено законодательством. Мы пошли другим путем. Застройщикам, которые готовы решать проблемы дольщиков, мы можем предоставлять бесплатно земельные участки. Это прописано законом, мы его приняли, чтобы застройщики в интересах получения нового земельного участка отдавали 10% от всех введенных квартир под заселение обманутых дольщиков. Также мы практически обнулили арендную ставку, чтобы те люди, которые живут в недостроенных домах, не платили налог. Нам нужно конкретно под каждый дом искать застройщика. На сегодняшний день мы 9 домов достраиваем. Дальше также будем по мере нахождения застройщиков решать эти проблемы, – ответил врио губернатора.

Старшая по дому на ул. Рокоссовского, 10 рассказала, что их дом уже два года старается попасть в программу благоустройства дворовых территорий, но получает отказ. Александр Бурков поручил главе Кировского округа Андрею Горбачеву проверить, были ли нарушения при проведении конкурса.

Прозвучал вопрос и об организации досуга детей и подростков, на который ответила заместитель мэра Омска Елена Шипилова, присутствовавшая на встрече. Она пояснила, что 1 сентября в школах появятся афиши с указанием всех спортивных секций и учреждений дополнительного образования, которые находятся поблизости. 9 сентября в школах будут работать консультативные пункты по вопросам развития и воспитания детей. Родители смогут получить консультацию психологов, методические рекомендации и памятки по этой теме.

Старшая по дому на ул. Транссибирская, 4 Ольга Юркова пожаловалась на маленький оклад учителей в размере 8 132 руб. В то же время, по ее словам, уборщица получает 11 000 руб. Александр Бурков рассказал, что дал поручение региональному министерству финансов искать средства для повышения оклада педагогов.

– Прямые встречи омичей с главой региона и мэром города очень важны. Я вижу Александра Буркова вживую в первый раз, понятно, что он волевой, что это человек, который может решать проблемы. И я считаю, что чем больше будет таких встреч, тем быстрее будут разрешаться вопросы, – поделилась мнением Ольга Юркова.