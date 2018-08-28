Омичка отсудила 500 тысяч за смерть мужа, погибшего на работе
Напомним, трагедия случилась в январе. 37-летнего работника одного из омских супермаркетов Алексея Потеснова руководство отправило чистить от снега крышу магазина. Но никакой страховки мужчине не выдали, также ему ничего не рассказали о технике безопасности. В результате он поскользнулся, сорвался вниз и разбился насмерть.
После ЧП собрали комиссию по расследованию инцидента. Больше половины ее членов оказались представителями супермаркета, с работником которого случилось несчастье. Они пришли к удивительным выводам - Алексей полез на крышу в нерабочее время и по собственной инициативе. В результате маленькому сыну погибшего отказали в страховых выплатах.
После этого молодая вдова Алексея Потеснова решила добиваться справедливости через суд. В итоге ее иск удовлетворили. С владельца сети магазинов в ее пользу взыскали компенсацию в размере 500 тысяч рублей.