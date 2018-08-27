Руководство «Авангарда» назвало 3 варианта решения проблемы с «Ареной Омск»

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-27T14:07:05+03:00

В хоккейном клубе не исключают, что ее снесут, а взамен построят новую

Изменить размер текста: A A

Руководство хоккейного клуба «Авангард» прокомментировало судьбу спорткомплекса «Арена Омск».

Напомним, что 1 сентября стартует очередной сезон игр КХЛ. Накануне сезона «ястребы» оказались без домашней площадки: «Арену Омск» признали аварийной из-за треснувшего фундамента. Команда перебралась в подмосковную Балашиху.

Председатель совета директоров клуба Александр Крылов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о судьбе "Арены":

– Заканчивается глубокая экспертиза, по итогам которой мы примем окончательное решение. Вариантов всего три – какие-то легкие изменения, глубокая реконструкция либо снос.

Крылов не исключает, что в Омске появится новый ледовый дворец вместимостью 15 тысяч человек.

– Мне нравится идея строительства новой современной арены. Но это все будет зависеть от бюджета, от времени, – заметил председатель совета директоров ХК «Авангард». – Будем смотреть, взвешивать. Мы примем единственно правильное решение, чтобы не жалеть через 10 лет, как сейчас, что в 2007 году ввели неправильно построенную арену.