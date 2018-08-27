Потянулся за семечками: в Омске судят маршрутчика, по вине которого погибли 5 человек

СЕГОДНЯ 13:27 2018-08-27T13:27:49+03:00

Авария унесла жизнь семьи с 2-летним малышом. Родные уверены: шофер был под «дурью»

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В Омске судят 38-летнего Евгения Будешевского. Водителя маршрутки винят в смертельной аварии, унесшей жизни пятерых человек. Напомним, жуткое ДТП произошло в апреле неподалеку от Красного Яра. На трассе столкнулись микроавтобус и «Лада». От удара отечественный автомобиль превратился в груду металла.

У ехавшей в легковушке семьи просто не было шансов выжить. Четверо человек, считая двухлетнего малыша, погибли на месте. С места происшествия увезли еще четверых пассажиров маршрутки, и, как ни пытались медики спасти одного из пострадавших, он скончался в больнице.

На скамье подсудимых оказался 38-летний шофер микроавтобуса. По версии следствия, мужчина не учел дорожную обстановку, отвлекся от управления – вылетел на скорости на встречную полосу и врезался в ехавшую навстречу «Ладу».

На процессе Будешевский заявил:

- Потянулся за семечками в бардачок.

А вот родные и близкие погибшей семьи Хорошун уверены, что все было не так:

- Он был под наркотой! – рассказал «Комсомолке» товарищ погибшего водителя. – Это и в суде обсуждали, есть некая экспертиза, которая это подтвердила. Сам Будешевский, конечно, говорит, что никаких наркотиков не употреблял. Какого наказания заслуживает шофер? Самого строгого: наркоманы не должны возить людей и вообще садиться за руль!

Как стало известно «Комсомолке», гособвинитель предложил отправить водителя микроавтобуса в тюрьму на 3,5 года. В скором времени ему зачитают приговор.