Ночью над Омском бушевала гроза

СЕГОДНЯ 09:04 2018-08-25T09:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу в Омске стояла жара, и ближе к вечеру синоптики объявили штормовое предупреждение. Далеко за полночь стихия, как и ожидалось, разыгралась не на шутку. Пока омичи спали, лил сильный дождь, гремел гром, а небо озарялось всполохами. Молнии рассекали небо над домами на части и вытягивались от туч до самой земли...

Фото: Елена Латыпова

Фото: Алексей Иванов

Фото: Елена Латыпова

Не дремавшие полуночники взяли в руки камеры и фотоаппараты, чтобы заснять разгул стихии. Вскоре в городских пабликах появились десятки прекрасных снимков непогоды.

Для тех, кто проспал ночную грозу, мы собрали из социальных сетей самые впечатляющие и живописные кадры.

Напомним, по прогнозу погоды, ливни и грозы вероятны в течение всех выходных - сегодня и завтра. Ждут синоптики осадки и довольно прохладную погоду и на приближающейся рабочей неделе.

melnik0v_ Фотки на большой выдержке