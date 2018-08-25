2018-08-25T09:07:07+03:00
Происшествия

Ночью над Омском бушевала гроза

Пользователи соцсетей делятся впечатляющими снимками непогоды [фото]
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: Елена ЛатыповаФото: Елена Латыпова
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В минувшую пятницу в Омске стояла жара, и ближе к вечеру синоптики объявили штормовое предупреждение. Далеко за полночь стихия, как и ожидалось, разыгралась не на шутку. Пока омичи спали, лил сильный дождь, гремел гром, а небо озарялось всполохами. Молнии рассекали небо над домами на части и вытягивались от туч до самой земли...

Фото: Елена Латыпова

Фото: Елена Латыпова

Фото: Алексей Иванов

Фото: Алексей Иванов

Фото: Елена Латыпова

Фото: Елена Латыпова

Не дремавшие полуночники взяли в руки камеры и фотоаппараты, чтобы заснять разгул стихии. Вскоре в городских пабликах появились десятки прекрасных снимков непогоды.

Для тех, кто проспал ночную грозу, мы собрали из социальных сетей самые впечатляющие и живописные кадры.

Напомним, по прогнозу погоды, ливни и грозы вероятны в течение всех выходных - сегодня и завтра. Ждут синоптики осадки и довольно прохладную погоду и на приближающейся рабочей неделе.

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#гроза #в #омске
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#омск #вечер #красота #гроза
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Фотки на большой выдержке
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А у нас на небе шторм, а у вас?
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