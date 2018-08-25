Ночью над Омском бушевала гроза
В минувшую пятницу в Омске стояла жара, и ближе к вечеру синоптики объявили штормовое предупреждение. Далеко за полночь стихия, как и ожидалось, разыгралась не на шутку. Пока омичи спали, лил сильный дождь, гремел гром, а небо озарялось всполохами. Молнии рассекали небо над домами на части и вытягивались от туч до самой земли...
Фото: Елена Латыпова
Фото: Алексей Иванов
Фото: Елена Латыпова
Не дремавшие полуночники взяли в руки камеры и фотоаппараты, чтобы заснять разгул стихии. Вскоре в городских пабликах появились десятки прекрасных снимков непогоды.
Для тех, кто проспал ночную грозу, мы собрали из социальных сетей самые впечатляющие и живописные кадры.
Напомним, по прогнозу погоды, ливни и грозы вероятны в течение всех выходных - сегодня и завтра. Ждут синоптики осадки и довольно прохладную погоду и на приближающейся рабочей неделе.