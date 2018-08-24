2018-08-24T14:26:15+03:00
Происшествия

Сердобольный омич пожалел напавшего на него грабителя и накормил его ужином

А после – отпустил с миром
Ксения УГЛАНОВА
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29-летний "Лукаша" - "звезда" криминальной хроники. Несколько лет назад его судили за то, что он сжег 17 дач "ради удовольствия"29-летний "Лукаша" - "звезда" криминальной хроники. Несколько лет назад его судили за то, что он сжег 17 дач "ради удовольствия"
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Удивительная история произошла на окраине Омска в одном из дачных кооперативов. 7 июня 65-летний пенсионер отдыхал на своей «фазенде», когда к нему в окошко постучал незнакомец. Мужчина вышел к калитке, и гость, выхватив из своего рукава нож, приставил к его горлу лезвие.

- Деньги давай! – приказал грабитель и повел хозяина в домик.

«ТЕРТЫЙ КАЛАЧ»

Преступник забрал у пожилого человека сотню рублей, бутылку водки и батон хлеба – видимо, закусить. Дальше события развивались неожиданно: старик оказался «тертым калачом» - не то бывшим воякой, не то спортсменом – и скрутил нападавшего. А дальше случилось совсем неожиданное. Жертва нападения хотел было уже звонить в полицию, но вдруг пожалел молодчика. Разговорился с худощавым пареньком. Посадил Ивана (так, оказалось, звали визитера. – Прим. Авт.) за стол, накормил и напоил чаем.

На телефон 02 хозяин дачи так звонить и не стал – после ужина отпустил «гостя» с миром. Даже деньги, которые тот украл, не потребовал вернуть.

Об этой истории, быть может, никто и не узнал бы, кабы Ивана не задержали за аналогичное преступление. Как рассказал «Комсомолке» старший помощник прокурора Ленинского округа Александр Жмур, за два дня до этого происшествия парень точно так же напал в другом садоводческом товариществе на 60-летнюю женщину. Он зашел на участок к пенсионерке, представился охранником и под этим предлогом попал в домик. Там он схватил нож и, несколько раз ударив дачницу по голове, потребовал деньги. Забрал старенький мобильник, радиоприемник и кое-какие продукты. А потом и вовсе осмелел: уселся за обеденный стол, налил себе водочки и хорошенько поел. Бабушке, как она призналась позднее, даже жалко стало бедолагу. Тот в конце концов ушел, прихватив награбленное, а пенсионерка решила в полицию не звонить – небось, вернется грабитель и отомстит.

ГЕРОСТРАТ С КРИМИНАЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ

Грабитель так, наверное, и промышлял бы на дачах, если бы не сын пенсионерки, который пришел домой и увидел у матери синяк под глазом. Он позвонил в правоохранительные органы.

По описанию, которое дала пострадавшая садовод, оперативники сразу узнали давно знакомого им Ивана по прозвищу «Лукаша». Парень, как выяснилось, «звезда» криминальных хроник. В 2013 году Лукашу судили за серию поджогов. Молодчик спалил 17 дачных домиков. Сам он тогда заявил, что делал это «ради удовольствия». Отсидев назначенный срок молодой человек вернулся к разгульному образу жизни, но теперь, очевидно, вновь вернется в места не столь отдаленные. За грабежи обвиняемому грозит тюрьма. За нападение на пожилых людей (о случае в доме сердобольного пенсионера подозреваемый рассказал полицейским сам. – Прим. Авт.), с оружием, да еще и проникновением в жилище – ему светят все 12 лет. И не спасет его даже то, что жертвам стало его жалко. Ограбил – значит, ограбил.

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