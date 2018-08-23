Попрощаться с «Авангардом» в Омск приедет рэпер L`Оne

СЕГОДНЯ 13:49 2018-08-23T13:49:51+03:00

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Вечером следующей среды, 29 августа, в Омской крепости состоится масштабное мероприятие хоккейного клуба «Авангард». Официально команда презентует новый состав. Неофициально – попрощается с болельщиками.

Напомним, что 1 сентября стартует очередной сезон игр КХЛ. В нем фанаты не смогут увидеть домашних матчей «ястребов» - «Арену Омск» признали аварийной, и команда перебралась в подмосковную Балашиху. О том, что будет с родной ледовой ареной и когда спортсмены вернутся сюда, руководство клуба делать официальных заявлений не спешит. В общем, чтобы увидеть новеньких игроков «Авангарда» вживую у омичей будет только один вечер.

На прощальную «вечеринку» приедет рэпер L`Оne. Он споет свои хиты омичам, чтобы скрасить грустное событие.

Начало праздника – в 19.00. Вход будет свободным.