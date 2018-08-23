2018-08-23T09:57:25+03:00
Общество

Омичей ждут пробки: асфальт на Комсомольском мосту будут закатывать в час пик

Проштрафившийся подрядчик будет переделывать уже выполненные работы
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: где-омск.рфФото: где-омск.рф
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Мэрия предупреждает омичей о том, что сегодня, 23 августа, вечером на Комсомольском мосту будут идти дорожные работы. С 18 часов вечера до 6 часов утра рабочие будут срезать и укладывать заново асфальт.

Как оказалось, подрядная организация ООО «СФ «Континент» будет переделывать уже выполненные работы: у специалистов появились претензии к их качеству.

В городской администрации пояснили, что перекрывать движение на Комсомольском мосту сегодня будут не полностью, а частями - по отдельным полосам.

Жителей просят проявить понимание и выбирать альтернативные маршруты движения.

Впрочем, вмиг разлетевшаяся новость заставила горожан возмущаться: альтернативный путь - Юбилейный мост - все еще закрыт, там вовсю идет реконструкция, остаются только Фрунзенский и Горбатый мосты. А такой путь сделает дорогу длиннее и дольше в разы.

- Ехать через Комсомольский мост вообще бессмысленно - после окончания сезона отпусков в этом месте и так появляются постоянные заторы, - жалуются в соцсетях жители в Омска. - А тут еще и в час пик работы начнутся.

В общем, в комметариях горожане сходятся во мнении: сегодня домой лучше идти пешком.

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