2018-08-23T08:08:00+03:00
Происшествия

Пьяный омич перевернулся на трассе: его пассажир от полученных травм умер у себя дома

Он сел за руль без прав и в подпитии
Ксения УГЛАНОВА
Поделиться:
Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В минувшую среду днем серьезная авария произошла в Омской области. Около 15 часов дня в селе Бессарабка, что находится в Русско-Полянском районе, перевернулась машина. "Форд Фокус" вылетел с дороги в кювет и опрокинулся.

По информации областного управления Госавтоинспекции, за рулем иномарки был 37-летний мужчина. Он сел за руль без прав (их его лишили за пьяную езду. - Прим. Авт.) и в подпитии. Водитель из села Калинино въезжал в село Бессарабка, когда не справился с управлением. Машина, перевернувшись, превратилась в груду металла.

На место происшествия сразу приехала бригада скорой помощи. Шофер, как выяснилось, не пострадал, зато его 55-летний пассажир получил травмы, но ехать с медиками в больницу отказался. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, мужчина позднее скончался дома.

Вероятно, на горе-шофера, севшего за руль пьяным, заведут уголовное дело. Пока что полицейские проводят доследственную проверку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Омские дорожники находят в забитых ливневках ювелирные украшения
Александр Бурков заявил, что после выборов в облправительстве будут новые отставки
У омича на даче накрыли подпольную нарколабораторию
14-летняя омичка нарисовала картину, которую выставят в Третьяковке
В Омске обнаружили иностранку, находившуюся в розыске
В Омске закрыли завод, травивший омичей
За 7 месяцев омичи проели в ресторанах 8,4 млрд рублей
Бурков выделил 10 млн на вырубку деревьев в Омске
Прожиточный минимум в Омской области повысили на 304 рубля
«Авангард» нашел замену временно выбывшему из строя Карри Рямо
В Омске лошади устроили пробку
Ревнивый омич сжег «Жигули» ухажера своей бывшей девушки
Болельщики смогут бесплатно побывать на матчах «Авангарда» в Петербурге
В Омске на 26 млн отремонтируют улицу Бердникова
В Казахстане ремонтируют дорогу, ведущую в Омск
Мошенник под видом ремонта забрал у омички ноутбук и деньги