Пьяный омич перевернулся на трассе: его пассажир от полученных травм умер у себя дома

СЕГОДНЯ 08:07 2018-08-23T08:08:00+03:00

Он сел за руль без прав и в подпитии

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В минувшую среду днем серьезная авария произошла в Омской области. Около 15 часов дня в селе Бессарабка, что находится в Русско-Полянском районе, перевернулась машина. "Форд Фокус" вылетел с дороги в кювет и опрокинулся.

По информации областного управления Госавтоинспекции, за рулем иномарки был 37-летний мужчина. Он сел за руль без прав (их его лишили за пьяную езду. - Прим. Авт.) и в подпитии. Водитель из села Калинино въезжал в село Бессарабка, когда не справился с управлением. Машина, перевернувшись, превратилась в груду металла.

На место происшествия сразу приехала бригада скорой помощи. Шофер, как выяснилось, не пострадал, зато его 55-летний пассажир получил травмы, но ехать с медиками в больницу отказался. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, мужчина позднее скончался дома.

Вероятно, на горе-шофера, севшего за руль пьяным, заведут уголовное дело. Пока что полицейские проводят доследственную проверку.