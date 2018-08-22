2018-08-22T13:02:51+03:00
Общество

Бывшего главу Росприроднадзора по Омской области отправили в колонию

Там он проведет 3,5 года
Анна МИКУЛА
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Вместо утилизации опасных отходов компания, которой доверили этим заниматься, просто выбросила их.Вместо утилизации опасных отходов компания, которой доверили этим заниматься, просто выбросила их.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-главу регионального Росприроднадзора Александра Щербакова судили за превышение должностного положения.

В суде установлено, что в июне 2013 года Щербаков, зная об отсутствии у компании «Мерк» спецоборудования для обезвреживания отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, незаконно выдал фирме лицензию. Через год эта же организация стала новым юрлицом, которому снова разрешили заниматься той же самой деятельностью. Опять без оснований для этого.

Воспользовавшись лицензиями, директор «Мерка» Дмитрий Золотарев в течение нескольких лет заключал с различными организациями договоры по утилизации отходов общей массой около 500 тонн. Опасные вещества размещались на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей и других субъектов РФ. Вину в совершении преступления Щербаков не признал.

- Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил Александру Щербакову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 2 года. После оглашения приговора Александр Щербаков был заключен под стражу.

Напомним, что директор «Мерка» Дмитрий Золотарев уже отбывает наказание. Его осудили на два года колонии. Кроме того, ему предстоит возместить государству ущерб, причиненный его действиями земельному фонду страны. В общей сложности бывший руководитель должен выплатить 89 млн рублей.

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