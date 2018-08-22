Омского мальчика, которого отказывались класть в больницу с высокой температурой, увезли на «скорой»

СЕГОДНЯ 09:52 2018-08-22T10:04:41+03:00

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Инцидент произошел в Тарском районе. Местная жительница Евгения Демчук уже давно живет в Омске, но прописана в деревне Ермаковка. Женщина вместе с 12-летним сыном приехала туда в гости к своей маме.

Внезапно мальчику стало плохо. Температура поднялась до 40 градусов, началась рвота. испуганные родители повезли ребенка с тарскую ЦРБ. Но сначала даже не хотели осматривать маленького пациента, потому что его мама забыла страховой полис в Омске. Потом заставили подписать отказ от госпитализации и отправили тяжелобольного мальчика обратно в деревню.

Когда об истории стало известно в областном минздраве, главврач больницы дал удивительное объяснение - мол, мальчик сам не захотел ложиться в больницу.

Сегодня, в Тару уже приехала проверка, а накануне вечером Ермаковку приехало все руководство ЦРБ.

- Максима увезли на «скорой», потому что температура опять поползла вверх, - рассказывает тетя мальчика Наталья Браун. - Но перед этим нас посетил главврач с заместителем - приехали лично в деревню. Расспрашивали, как все было. Макса положили в детское отделение в отдельную палату.

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По словам Евгении, им с больным ребенком пришлось возвращаться обратно в Ермаковку. И неизвестно, чем бы вся это история закончилась, если бы не отзывчивость местного фельдшера Натальи Патрахиной. Женщина всю ночь занималась лечением мальчика. (Подробнее...)