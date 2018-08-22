2018-08-22T09:45:44+03:00
Дом. Семья

Омичам предлагают завести обезьянку, питона и суриката

А еще – пони за 40 тысяч рублей
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: avito.ruФото: avito.ru
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Сегодня экзотические питомцы уже перестают быть диковинкой. Змеи и тропические насекомые, ящерицы и всевозможные грызуны – кого только не заводят омичи. И любых денег не жалеют ни на зверька, ни на его содержание. «Комсомолка» выяснила, каких необычных животных предлагают продавцы в Омске.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Эублефар

Разновидность ящериц, которые обитают в Индии, Иране, Ираке, Турции, Сирии и Африке. Требует особых условий, переезжая в обычную квартиру. И конечно, необычное меню – тараканов и сверчков.

Стоимость: около 2 тыс. руб.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Агамовая ящерица

Сибиряк предлагает за «символическую» цену своего 1,5-годовалого питомца по имени. Борис – агамовая ящерица вида Pogona vitticeps (ее, кстати, называют бородатым драконом). Хвостатый «бородач» из Австралии – довольно привередливый к условиям жизни. Живет в специальном террариуме с поильниками, подоревом и лампой освещения. Живет от 7 до 9 лет.

Стоимость: 12 тыс. руб.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Дегу

Южноамериканский грызун на своей родине считается сельскохозяйственным вредителем. А у нас – альтернатива привычным декоративным крысам , морским свинкам хомячкам. Дегу – общительные, легко привыкают к рукам, узнают хозяина по запаху.

Вот и владелец этого малыша рассказывает:

- Очень любит бегать по квартире, залазить на руки и обожает, когда ему чешут шейку и пузико.

Почему продают такого милаху?

- Дети очень просили, но в итоге никто не хочет уже с ним играть. Мы постоянно на работе, а ему очень скучно так как он совершенно один.

Стоимость: 3500 руб.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Бурундук

Грызун типа белки, выросший в неволе или отловленный в молодом возрасте, легко приручается. Зимой, как и в природе, может впадать в спячку.

Стоимость: 4 тыс. руб.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Африканский ежик

Довольно популярный сегодня у омичей экзот. Кто-то его даже сравнивает с кошками: африканский ежик общителен и даже может забираться к хозяину на колени.

Стоимость: 5 тыс. руб.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Сурикат

Зверек из рода мангустовых длиной от 25 до 35 сантиметров. Сурикаты хорошо приручаются и пригодны для жизни с людьми. Правда, корм у них специфический – насекомые.

Стоимость: 30 тыс. руб.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Бурый капуцин

Омич продает обезьянку – 1,5-годовалого мальчика. Хозяин рассказал о питомце вот что:

- Активный, приучен к ошейнику и поводку. Все необходимые ветеринарные документы есть. Сделаны все необходимые исследования и прививки.

Почему владелец решил избавиться от необычного питомца – не уточнил.

Стоимость: 155 тыс. руб.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Кунаширский полоз островной

Гад, которого выставил на продажу омич, длиной около 70 сантиметров. С временем он может вырасти до 1,3 метра. Питается мышами среднего размера и маленькими крысами.

Стоимость: 6 тыс. руб.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Тигровый питон

Этому холоднокровному питомцу, выставленному на продажу, 6 лет. Как сообщает хозяин питона, его длина – 3,5 метров, вес – 22 кило.

Стоимость: 23 тыс. руб.

Кто такой поясохвост? Вот эта колючая ящерица. Фото: avito.ru

Кто такой поясохвост? Вот эта колючая ящерица. Фото: avito.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кого еще можно купить в Омске?

- Африканский поясохвост

Стоимость: 4 тыс. руб.

- Маисовый полоз

Стоимость: 3,8 тыс. руб.

- Королевский питон

Стоимость: 8 тыс. руб.

- Шотландский пони

Стоимость: 40 тыс. руб.

В ТЕМУ

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Ветеринар рассказала о том, каких экзотических животных заводят омичи (Далее...)

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