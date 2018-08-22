Омичам предлагают завести обезьянку, питона и суриката
Сегодня экзотические питомцы уже перестают быть диковинкой. Змеи и тропические насекомые, ящерицы и всевозможные грызуны – кого только не заводят омичи. И любых денег не жалеют ни на зверька, ни на его содержание. «Комсомолка» выяснила, каких необычных животных предлагают продавцы в Омске.
Фото: avito.ru
Эублефар
Разновидность ящериц, которые обитают в Индии, Иране, Ираке, Турции, Сирии и Африке. Требует особых условий, переезжая в обычную квартиру. И конечно, необычное меню – тараканов и сверчков.
Стоимость: около 2 тыс. руб.
Фото: avito.ru
Агамовая ящерица
Сибиряк предлагает за «символическую» цену своего 1,5-годовалого питомца по имени. Борис – агамовая ящерица вида Pogona vitticeps (ее, кстати, называют бородатым драконом). Хвостатый «бородач» из Австралии – довольно привередливый к условиям жизни. Живет в специальном террариуме с поильниками, подоревом и лампой освещения. Живет от 7 до 9 лет.
Стоимость: 12 тыс. руб.
Фото: avito.ru
Дегу
Южноамериканский грызун на своей родине считается сельскохозяйственным вредителем. А у нас – альтернатива привычным декоративным крысам , морским свинкам хомячкам. Дегу – общительные, легко привыкают к рукам, узнают хозяина по запаху.
Вот и владелец этого малыша рассказывает:
- Очень любит бегать по квартире, залазить на руки и обожает, когда ему чешут шейку и пузико.
Почему продают такого милаху?
- Дети очень просили, но в итоге никто не хочет уже с ним играть. Мы постоянно на работе, а ему очень скучно так как он совершенно один.
Стоимость: 3500 руб.
Фото: avito.ru
Бурундук
Грызун типа белки, выросший в неволе или отловленный в молодом возрасте, легко приручается. Зимой, как и в природе, может впадать в спячку.
Стоимость: 4 тыс. руб.
Фото: avito.ru
Африканский ежик
Довольно популярный сегодня у омичей экзот. Кто-то его даже сравнивает с кошками: африканский ежик общителен и даже может забираться к хозяину на колени.
Стоимость: 5 тыс. руб.
Фото: avito.ru
Сурикат
Зверек из рода мангустовых длиной от 25 до 35 сантиметров. Сурикаты хорошо приручаются и пригодны для жизни с людьми. Правда, корм у них специфический – насекомые.
Стоимость: 30 тыс. руб.
Фото: avito.ru
Бурый капуцин
Омич продает обезьянку – 1,5-годовалого мальчика. Хозяин рассказал о питомце вот что:
- Активный, приучен к ошейнику и поводку. Все необходимые ветеринарные документы есть. Сделаны все необходимые исследования и прививки.
Почему владелец решил избавиться от необычного питомца – не уточнил.
Стоимость: 155 тыс. руб.
Фото: avito.ru
Кунаширский полоз островной
Гад, которого выставил на продажу омич, длиной около 70 сантиметров. С временем он может вырасти до 1,3 метра. Питается мышами среднего размера и маленькими крысами.
Стоимость: 6 тыс. руб.
Фото: avito.ru
Тигровый питон
Этому холоднокровному питомцу, выставленному на продажу, 6 лет. Как сообщает хозяин питона, его длина – 3,5 метров, вес – 22 кило.
Стоимость: 23 тыс. руб.
Кто такой поясохвост? Вот эта колючая ящерица. Фото: avito.ru
А В ЭТО ВРЕМЯ
Кого еще можно купить в Омске?
- Африканский поясохвост
Стоимость: 4 тыс. руб.
- Маисовый полоз
Стоимость: 3,8 тыс. руб.
- Королевский питон
Стоимость: 8 тыс. руб.
- Шотландский пони
Стоимость: 40 тыс. руб.
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