В Омской области накажут врача, отказавшуюся госпитализировать ребенка с температурой 40

СЕГОДНЯ 14:33 2018-08-21T14:48:34+03:00

Все из-за того, что у мальчика не было с собой страхового полиса

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Евгения Демчук с семьей уже шесть лет живет в Омске, но прописана в деревне Ермаковка Тарского района. Туда и приехала вместе с 12-летним сыном в отпуск к своей маме. Внезапно мальчику стало плохо – началась рвота, температура подскочила до 40 градусов. Испуганные родители повезли ребенка сразу в Тарскую ЦРБ. Но в приемном отделении потребовали страховой полис.

- Только тут я вспомнила, что мы забыли документ в городе, - рассказывает мама мальчика. - Тогда медсестра нам сказала, чтобы мы даже не ждали - госпитализировать сына без этой бумажки не будут. Сначала принимать не хотели даже. Только после того, как мой свояк устроил скандал, сына хотя бы осмотрели. Дежурный врач Татьяна Чугурова согласилась поставить укол от температуры и дать таблетки. Но при условии, что я подпишу отказ от госпитализации. Пришлось согласиться.

По словам Евгении, им с больным ребенком пришлось возвращаться обратно в Ермаковку. И неизвестно, чем бы вся это история закончилась, если бы не отзывчивость местного фельдшера Натальи Патрахиной. Женщина всю ночь занималась лечением мальчика.

- Сейчас опасность уже вроде бы миновала, температура спала до 37,8. Уже в ближайшие дни придется везти сына в Омск, где остался полис, - продолжает Евгения. – А эту историю я просто хочу предать огласке, чтобы с этой ситуацией в минздраве разобрались.

О случившемся на своей странице в соцсети рассказала сестра Евгении Демчук. И выяснилось, что их жалоба на равнодушие именно этого медика далеко не первая. Другие сельчане также недовольны и поведением самой заведующей Татьяны Чугуровой, и состоянием возглавляемого ей инфекционного отделения в целом. Зато сразу после того, как история получила огласку, из больницы семье и сельскому фельдшеру позвонили уже несколько раз.

Областному минздраву главврач дал и вовсе удивительное объяснение. По его словам, это ребенок сам (!) не захотел ложиться в больницу. Врач решила, что угрозы жизни – вот его и отправили домой. Напомним, мальчику 12 лет, и решения он не может принимать. Кроме того, у него была температура 40.

Впрочем, в областном минздраве этой версии не поверили и уже в ближайшее время начнут проверку происшедшего.

ОФИЦИАЛЬНО:

«Главврач лично приедет в семью»

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана ОСПЕННИКОВА

- Главврач больницы лично поедет к маме ребенка выяснять, что произошло. Кроме того, со всех сотрудников, причастных к этому инциденту будут взяты объяснительные. Уже завтра в Тару с проверкой выезжают сотрудники минздрава.