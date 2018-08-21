2018-08-21T10:01:17+03:00
Происшествия

«Женщина с ребенком на руках плакали в окне»: омичка рассказала, как ее 11-летние сыновья спасли семью из горящего дома

Денис и Андрей – герои, о которых теперь знает весь район. Они вытащили из огня женщину с маленьким ребенком
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Погодкам Денису и Андрею Любимовым, что живут в селе Юрьево под Омском, всего 11 и 12 лет. Младший перешел в пятый класс, старший брат – в шестой. Звезд с неба мальчишки в школе не хватают.

- Получают и четверки, и тройки. Не то, чтобы хорошо учатся, - немного с грустью говорит их мама Надежда Николаевна и тут же добавляет. – Но всегда всем помогают: и донести вещи помогут, и бабушкам воды наберут.

Не так давно с братишками случилась история, о которой теперь знает не то, что вся школа или деревня, - вся область. Маленькие мальчики вдвоем спасли из горящего дома семью.

- Денис и Андрей пошли встречать меня на остановку. Я с младшим ребенком ехала из больницы, - вспоминает Надежда Любимова. – Шли по улице мимо одного из домов и услышали треск. Сначала подумали, что там шашлыки жарят. Остановились.

Вскоре треск стал таким сильным, что стало понятно: тут что-то неладно. Подойдя, дети увидели: из дома валит черный дым.

- В окошке стояла женщина с маленькой девочкой на руках. Мать плакала – испугалась и не знала, как выбраться.

Удивительно, но школьники не растерялись в ситуации. Старший схватил с земли камень и разбил окно. Помог снять с подоконника двухгодовалую малышку, которую ему передала мать. Пока женщина выбиралась на улицу, Денис вывел из дома шестилетнего мальчишку.

- Сыновья сами немного пострадали, волосы чуть обгорели, кое-где на ногах ожоги, ведь там очень жарко было, - вспоминает мама юных героев. – С одной стороны, меня сначала чуть инфаркт не хватил. С другой – очень горжусь ими.

О случившемся мальчишки рассказали маме сразу, как та приехала. Потом в дом Любимовых нанесли визит спасатели. Приходила и та самая женщина, которую спасли Андрюша и Денис. Она от всего сердца благодарила смелых мальчишек. Правда, гостинцев для героев принести не смогла – ее жилье сгорело полностью, а сельчанка с четырьмя детьми оказалась без крыши над головой. В момент, когда огонь охватил дом, ее старших близнецов не было внутри, с матерью были младшие дети. Страшно подумать, что случилось бы, не приди на помощь Андрей и Денис. Семья жива – и это самое главное.

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