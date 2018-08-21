2018-08-21T08:06:07+03:00
Дом. Семья

Внимание, розыск: омские полицейские ищут хозяина для спасенного ими котенка

Пушистый зверек застрял между двумя зданиями [фото]
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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В официальном паблике омской полиции появилось сообщение о розыске. Правда, ищут правоохранители не опасного преступника, а... хозяина для котенка.

- Черная девочка неизвестным образом оказалась между стенами административного здания, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Произошло это в Кировском округе. Люди в форме услышали жалобное мяуканье между стенами и увидели застрявший черный комок с крохотным хвостиком. Полицейские решили не бросать котенка в беде и вытащили его через технический люк.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

- Малышке около двух недель. Она нуждается в заботе и молочке. Сотрудники полиции из-за напряженной работы не могут забрать кроху себе, - поделились переживаниями силовики. - Поэтому мы обращаемся к вам! Девочка очень ждет новых родителей!

По последним данным, уже нашлась омичка, которая заявила о своем намерении забрать спасенного зверька. В полиции пообещали осветить передачу котенка в добрые руки, поэтому о судьбе хвостатого малыша "Комсомолка" еще обязательно расскажет!

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