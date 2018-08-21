Непогода в Омске: синоптики ждут сегодня сильные дожди и грозы

СЕГОДНЯ 07:40 2018-08-21T08:35:42+03:00

Спасатели советуют жителям региона быть осторожными и не отпускать детей на улицу

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Областное управление МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, сообщает о том, что во вторник 21 августа в регионе ждут ненастную погоду.

- Местами по Омской области сохранится очень сильный дождь и гроза, - предупредили в ведомстве. - В связи с этим подразделения Главного управления МЧС России переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Гражданам необходимо соблюдать правила безопасного поведения. Напомним, что комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.

Спасатели просят омичей быть осторожными на улицу, при ухудшении погоды - не отпускать детей на улицу и не оставлять их одних без присмотра.

Крайне осторожными следует быть водителям и пешеходам.

Отметим, что, по данным открытых интернет-источников, в ближайшие дни омичей ждет переменчивая погода: то ясная, то дождливая. В среду, 22 августа, в Прииртышье ощутимо похолодает: на день синоптики передают +15 градусов по Цельсию, а ночью - и вовсе около 5 градусов тепла.

По данным сайта gismeteo.ru:

22 августа, среда: +5...+15, переменная облачность

23 августа, четверг: +9...+13, переменная облачность, небольшой дождь

24 августа, пятница: +10...+23, ясно

25 августа, суббота: +13...+20, переменная облачность, небольшой дождь, гроза

26 августа, воскресенье: +10...+18, переменная облачность, небольшой дождь